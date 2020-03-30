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陸外貿業靠「翻單」止損　工信部：進出口形勢可能進一步惡化

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▲大陸外貿進出口今年前2個月貿易逆差達425.9億元人民幣。（圖／翻攝新華網）

▲大陸外貿進出口今年前2個月貿易逆差達425.9億元人民幣。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸工信部今（30日）公布今年前兩月外貿出口情況，據海關統計，進出口同比下降9.6%，出口下降15.9%，貿易逆差425.9億元（人民幣，下同），去年同期則為順差2934.8億元。工信部副部長辛國斌表示，國際疫情蔓延的擴展，對產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的經濟影響，「形勢可能進一步惡化。」

▲大陸工業和信息化部副部長辛國斌。（圖／翻攝央視）

▲大陸工業和信息化部副部長辛國斌。（圖／翻攝央視）

《新京報》報導，國務院聯防聯控機制30日就製造業復工復產舉行記者會。辛國斌表示，隨著國際疫情進一步擴散，外貿進出口形勢可能還會進一步惡化，得密切跟蹤形勢的發展變化，並及早做好應對準備，將透過汽車、電子等重點產業鏈，提升全球供應鏈的穩定性，並加大力度向國際市場供應原料藥。

《證券時報》報導，在深圳從事外貿音箱業務的李女士提到，「目前沒有客戶取消訂單，開工後主要是處理節前累積的訂單，這些單大概可以做到4月中旬，還沒有4月後的新訂單。」

不過，這間貿易公司的訂單，是西班牙客戶的「翻單」，也就是老客戶訂貨，李女士表示，目前最大的希望，是來自美國的一個大單，前期已經寄了幾十台樣品給對方，口頭約定今年7月交貨，「如果全球疫情能在4月份得到控制，7月份交貨還是很有希望的。」

▲陸成衣外貿業受新冠肺炎全球疫情影響。（示意圖／翻攝新華網）

▲大陸服裝外貿業受新冠肺炎全球疫情影響。（示意圖／翻攝新華網）

服裝外貿行業也是疫情衝擊下的重災區之一。廣東某外貿公司是多個歐美服裝品牌部分款式的合作商之一。據悉，在大陸2月份新冠肺炎疫情形勢嚴峻時，來自歐美的客戶訂單基本正常，不過，當歐美3月中旬起，新增確診病例呈現爆發式增長，歐美客戶開始大量取消訂單，「有的客戶前一日還在催貨，後一日就突然取消訂單。」

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