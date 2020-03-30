陸工信部：已提供國外呼吸器1700多台「研發員也派上生產線」

▲大陸企業加緊生產呼吸機。（圖／翻攝新湖南）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸工信部30日表示，疫情在全球快速蔓延，國外對疫療設備的需求急劇增長，尤其是對有創呼吸機（呼吸器）的需求量特別大，從19日以來，在保障國內需求同時，各家企業已緊急向國外提供有創呼吸機1700多台。

工信部產業政策與法規司司長許科敏在記者會上指出，截至3月29日，主要呼吸機企業累計已向全國供應2.7萬多台，其中有創呼吸機3000多台。

許科敏提到，近期疫情在全球快速蔓延，國外對醫療裝備的需求也在急劇增長，尤其是對有創呼吸機的需求量特別大，「我國有創呼吸機生產企業共有21家，其中共有8家的主要產品取得了歐盟強制性CE認證，目前已簽訂訂單量約為2萬台，同時每天還有大量國際意向訂單在洽談。」

▼大陸將呼吸器等醫療器材送往義大利。（圖／翻攝央視）

許科敏還說，據不完全統計，3月19日以來，在保障國內需求同時，中國企業已緊急向國外提供有創呼吸機1700多台，「可以說，我們的企業為全球疫情防控一直在馬不停蹄、加班加點。據我所知，大多數企業都是三班倒，一刻不停地生產，甚至部分研發人員也被派上生產線。」

此外，工信部副部長辛國斌今也提到，在防疫物資上，醫用防護服、口罩、消殺產品、紅外溫度傳感器等疫情防控物資生產強勁增長，醫用防護服只用2個月時間就實現了日產能增長了40多倍，紅外溫度傳感器日交付量由1.5萬顆擴大至約20萬顆，為打贏疫情防阻擊戰創造了必要條件。