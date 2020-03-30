她掃墓後確診…意外釣出「3男醫生無症狀染疫」　超詭異感染史網全恐慌！

▲河南省新增新冠肺炎本地確診病例1例。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

「3月28日0時-24時，河南省新增新冠肺炎本地確診病例1例，」29日，當地衛健委的一則通報打破了河南省30天無新增確診病例的紀錄。不過，這1例新增病例的通報，同時還牽出了平頂山市的3例無症狀感染者。值得關注的是，這4例感染病例源頭成謎，令民眾相當擔憂。

根據通報資訊顯示，確診的王姓女子，59歲，是漯河市圖書館的一名清潔工，住漯河市源匯區恒大名都社區，3月24日晚出現頭痛症狀，26日17點左右自測體溫38.5攝氏度，19點30分左右在兒子駕車陪同下，到漯河市中心醫院發熱門診就診，隨後就地隔離觀察，28日20點20分確診為新冠肺炎確診病例。

調查發現，王女於3月21日左右在漯河汽車站乘坐客運到平頂山市郟縣汽車東站，在她郟縣同學張某（郟縣人民醫院醫生）駕車陪同下到鄉下掃墓，在郟縣期間與對方一同就餐3次。

繼續調查發現，張某於3月13日晚與劉某、周某（二人也為郟縣人民醫院醫生）等人在餐廳同桌就餐。其中，劉某曾有武漢出行史，返回郟縣後自行隔離14天期滿。沒想到，郟縣人民醫院3月25日對參與疫情防控的一線醫務人員進行健康體檢，在核酸篩查中發現張某周某為無症狀感染者，劉某核酸檢測為單陽性、無症狀，之後立即將3人集中隔離醫學觀察。

但令人奇怪的是，早在1月23日10時起，武漢就封城了。也就是說，如果排除了劉某在封城後進入武漢的可能性，那麼他武漢出行史應該是發生在1月23日前，假設是於1月23日早上10點前出的武漢，到3月13日和張某、周某一起吃飯時，也有50天了。

截至28日24時，河南累計報告本地新冠肺炎確診病例1273例，累計死亡病例22例，累計出院病例1250例。值得注意的是，漯河市上一次報告新冠肺炎新增確診病例為2月19日，此後一直無新增確診病例，直到3月28日。換句話說，漯河市已連續38天無新增確診病例。

作為一線醫務人員， 要麼是曾與確診或疑似病例直接接觸過，要麼是直接進行過病例標本採集、病原檢測、病理檢查、病理解剖。3位患者到底是在工作中感染的新冠病毒，還是因為劉某在武漢出行時感染的新冠病毒，成為這例感染事件中最大謎團。

目前，已追蹤到王女密切接觸者15人；另外3人的密切接觸者為53人，均在接受集中隔離醫學觀察。

►戴口罩也要記得保養