河南婦掃墓確診　追源頭驚現3「無症狀患者」...李克強：需高度關注

▲ 河南婦人因接觸在醫院上班的「無症狀感染者」而染病。（示意圖／攝攝微博 河南新農村頻道）

實習記者羅明輝／綜合報導

河南漯河市28日出現1例本土確診病例，患者是在圖書館擔任清潔人員的59歲王姓婦人，她在24日出現頭痛症狀，26日開始發燒，前往當地醫院就後，隨即遭隔離觀察，並在2天後確診。調查發現，王婦是因為1周前曾與1名無症狀感染者一同用餐，才會遭到感染。對此，外界擔憂，由於大陸目前對無症狀感染者還不夠了解，很有可能會成為防疫漏洞，亟需加強對這一部份的應對與防治。

綜合陸媒報導，調查發現，王婦21日搭乘客運返鄉，抵達平頂山市郟縣汽車東站後，她的同學張某便開車送她去掃墓，期間還一起用餐了3次。王婦透露，自己回家一路上都戴著口罩，只有在張某駕車載她去掃墓時才短暫脫下口罩，因此防疫人員將調查方向聚焦在張某身上。

進一步調查後，防疫人員發現張某是當地人民醫院的醫生，他曾在13日晚間與同為人民醫院醫師的劉某、周某等人一起吃過飯，其中劉某有武漢旅遊史，從武漢返鄉後，已經自行在家隔離14天。

就在最近，3人任職的醫院為了要準備重新開始接收患者，因此在25日針對所有参與防疫的一線醫療人員進行健康檢查。讓人震驚的是，核酸篩檢過程中，發現張某與周某2人，竟然都是無症狀感染者；至於曾去過武漢的劉某，則被測出為單陽性（檢體中只發現一段病毒變異基因，不算完全確診）。

▲ 李克強強調，接下來須高度重視「防治無症狀感染者」。（示意圖／路透社）

截至目前為止，3名醫生都正接受隔離觀察，調查單位也已經追蹤到與王婦密切接觸者15人，還有與3名醫生密切接觸者53人，這些人也都在接受集中隔離觀察中。

儘管大陸疫情最近有所減緩，不過外界仍擔憂，「無症狀感染者」是否有可能會是下一波疫情的導火線。對此，大陸國務院總理李克強26日就召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，並在會議上強調，必須高度重視「防治無症狀感染者」，接下來將會要求國家衛健委組織專家，針對無症狀感染者商討應對計畫，以全力遏制潛在的新一波疫情傳播發生。