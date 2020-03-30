　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第三批類包機深夜抵台　33化學兵群攜19裝備出動消毒

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼第三批類包機深夜抵台，33化學兵群再次出動消毒。（圖／軍聞社）

▲第三批類包機深夜抵台，33化學兵群再次出動消毒。（圖／軍聞社，下同）

記者陶本和／台北報導

第三批滯留武漢的國人，於29日深夜以類包機方式返國。對此，國軍化學兵部隊全副武裝、嚴陣以待，派遣官兵前往桃園國際機場進行消毒作業，以維護國門安全。

國防部表示，比照先前班機消毒模式，華航編號B-18002班機降落機場後即停進廠棚，返台國人配合高規格檢疫後，完成入境手續並隔離安置；過程除了移民署、防檢局、航警局等單位外，陸軍第六軍團33化學兵群亦扮演防疫關鍵角色，謹慎為人員及機具執行消毒任務。

國防部指出，由於33化學兵群日前已執行過兩批次武漢包機返臺、麗星郵輪寶瓶星號下船旅客接駁車輛、以及鑽石公主號旅客包機返台等重要消毒任務，皆有順利阻絕病毒進入國門。

本次任務，國防部說，再由群指揮官李煜森上校帶隊，派遣33位官兵，出動偵搜車1輛、重型消毒車1輛、3.5噸載重車2輛、人員除污車1輛、悍馬車1輛、輕型消毒器5具、水霧式消毒器2具及背負式消毒器6具等2類19件，為乘客進行消毒任務。

▲▼第三批類包機深夜抵台，33化學兵群再次出動消毒。（圖／軍聞社）

其他人也看了這些...

新冠肺炎單日再增15例境外移入　多在美、英兩國就學或工作
蘇貞昌：陳時中第一線防疫指揮工作非常好！我們不會換
北市首長們盡量避免民間活動　黃珊珊：風險也是要顧

更多熱門新聞...

新北居家檢疫累計2.2萬人　侯友宜與百貨商圈業者研商控管人流
「外交部＋網友怒」讓BBC刪報導　蘇貞昌：這對英國情侶講話不是事實
英情侶道歉了！嫌防疫所像監獄、吃很差　主動傳訊：我只能說對不起

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
志村健染新冠肺炎4天病逝！搞笑48載謝幕…「白臉砍脖子」笑炸
快訊／70歲志村健確診4天病逝！插管裝葉克膜還是救不回
劉真今早二殯羽化成仙！　親弟悲痛送最後一程「辛龍未到場」
「我走了，你以後要快樂」　女大生和男友講完電話往前傾…遭自強
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

口罩3.0「免預購」更快更方便　超商插健保卡、信用卡就能買

第三批類包機深夜抵台　33化學兵群攜19裝備出動消毒

內鬥曝光後…陳家欽請假閃過徐國勇　避開同台備詢

觀光局主管兒確診4人隔離　局長內部信曝光「3字核心勸誠實以對」

「第一次武漢包機台灣願意提供1萬件防護衣」　王定宇：中國拒絕

台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝

副總統陳建仁維基百科被惡意竄改　變簡體字髒話「陳雞Ｘ」

計程車司機抱怨「補助看得到領不到」　賴清德火速處理

王文燮車禍驟逝　國防部慰問家屬：已派員協處後續治喪

快訊／新北居家檢疫女出外掃墓2小時　遭罰20萬

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

法國情侶讚爆台灣！居家檢疫狂讚美食、警察「So Sweet」

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

口罩3.0「免預購」更快更方便　超商插健保卡、信用卡就能買

第三批類包機深夜抵台　33化學兵群攜19裝備出動消毒

內鬥曝光後…陳家欽請假閃過徐國勇　避開同台備詢

觀光局主管兒確診4人隔離　局長內部信曝光「3字核心勸誠實以對」

「第一次武漢包機台灣願意提供1萬件防護衣」　王定宇：中國拒絕

台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝

副總統陳建仁維基百科被惡意竄改　變簡體字髒話「陳雞Ｘ」

計程車司機抱怨「補助看得到領不到」　賴清德火速處理

王文燮車禍驟逝　國防部慰問家屬：已派員協處後續治喪

快訊／新北居家檢疫女出外掃墓2小時　遭罰20萬

UNIQLO X marimekko印花系列390元就有！草編包必收、親子裝超Q

台南重劃區掛保證！新案標榜近捷運　總價600萬內磁吸首購族

喝咖啡案外案！觀光局長官遭爆「翹班接兒子」　觀光局行政調查中

義大利封城⋯台母子4小時拚登機！抵台搭防疫計程車被暖哭：生活在台灣很幸福

南警積極推動交安事故減少近2成成效亮眼　黃偉哲：守護市民安全

瑤瑤認了「南韓男友變很多」！　生活習慣2堅持「常讓他很痛苦」：我真的是惡劣

口罩3.0「免預購」更快更方便　超商插健保卡、信用卡就能買

疫情衝擊投資人信心　顧立雄：台股上樓梯少一點、下樓梯多一點

第三批類包機深夜抵台　33化學兵群攜19裝備出動消毒

長期靠瀉藥解便秘會成癮　想順利嗯出來要多做3件事

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

政治熱門新聞

秘魯第二批包機載55台人　助4國84旅客離境

王定宇：台灣曾想助中國萬件防護衣

觀光局1人確診　局長內部信曝光

陳建仁維基被竄改　變簡體字髒話「陳雞Ｘ」

呱吉自暴曾被強暴　地點、對象全公開

計程車司機抱怨「補助看得到領不到」　賴清德火速處理

稱大馬疫情「路邊埋屍」！　李正皓道歉了…

新北居家檢疫女出外掃墓2小時　遭罰20萬

韓國瑜「一看香歪了」秒伸手指正海陸儀隊

黃智賢砲轟陳時中顢頇：無能管好居家檢疫的人

遭轟「韓有沒有心拚市政」　白喬茵回應了

陳家欽閃過徐國勇　請假避開同台備詢

柯文哲PO文藏彩蛋！黃瀞瑩現身

王文燮車禍驟逝　國防部慰問家屬：已派員協助

更多熱門

相關新聞

疫情衝擊信心　顧立雄這樣看台股

疫情衝擊信心　顧立雄這樣看台股

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球股市，台股今（30）日早盤下跌逾200點，失守9500點關卡，金管會主委顧立雄對此表示，疫情不受控，對投資人信心產生很大影響，台股確實呈現「上樓梯少一點、下樓梯多一點」，但疫情獲得控制後，股市反彈可期。

屏東新增1例確診　6例都是境外移入

屏東新增1例確診　6例都是境外移入

湖北類包機153名旅客最新狀況曝光

湖北類包機153名旅客最新狀況曝光

荷蘭向陸購買60萬口罩全數召回！　陸駐荷大使回應

荷蘭向陸購買60萬口罩全數召回！　陸駐荷大使回應

NBA要求新冠肺炎康復球員提供血漿

NBA要求新冠肺炎康復球員提供血漿

關鍵字：

包機新冠肺炎33化學兵群

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

快訊／70歲志村健確診4天病逝

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

女子疑染新冠肺炎亡！家人抱遺體回家

快訊／案108奧捷團40多歲男不治

劉真今早二殯羽化成仙！

中午變天！　周三起連下5天「清明連假雨區曝光」

直擊李千那、ECHO「車內約會」1hr

7縣市增確診「台中最多」！全台298例分布曝第三名變了

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面