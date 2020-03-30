第三批類包機深夜抵台　33化學兵群攜19裝備出動消毒

▲第三批類包機深夜抵台，33化學兵群再次出動消毒。（圖／軍聞社，下同）



記者陶本和／台北報導

第三批滯留武漢的國人，於29日深夜以類包機方式返國。對此，國軍化學兵部隊全副武裝、嚴陣以待，派遣官兵前往桃園國際機場進行消毒作業，以維護國門安全。

國防部表示，比照先前班機消毒模式，華航編號B-18002班機降落機場後即停進廠棚，返台國人配合高規格檢疫後，完成入境手續並隔離安置；過程除了移民署、防檢局、航警局等單位外，陸軍第六軍團33化學兵群亦扮演防疫關鍵角色，謹慎為人員及機具執行消毒任務。

國防部指出，由於33化學兵群日前已執行過兩批次武漢包機返臺、麗星郵輪寶瓶星號下船旅客接駁車輛、以及鑽石公主號旅客包機返台等重要消毒任務，皆有順利阻絕病毒進入國門。

本次任務，國防部說，再由群指揮官李煜森上校帶隊，派遣33位官兵，出動偵搜車1輛、重型消毒車1輛、3.5噸載重車2輛、人員除污車1輛、悍馬車1輛、輕型消毒器5具、水霧式消毒器2具及背負式消毒器6具等2類19件，為乘客進行消毒任務。

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