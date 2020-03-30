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嘉義縣警察局超前部署　實施異地辦公機制演練

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▲嘉義縣警察局積極防疫、嚴陣以待，超前部署並實施異地辦公機制演練，我們準備好了！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣警察局積極防疫超前部署，實施異地辦公機制演練，以朴子分局為演練地點。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣目前新冠肺炎疫情日趨嚴峻，嘉義縣警察局為防範因疫情擴大，導致局部辦公場所或人員遭隔離，影響公務運作，召開應變會議並進行人力運用及異地辦公機制超前部署，並於朴子分局實施外勤單位所屬員警採分組、分時段、分流勤務調整機制觀摩演練。

▲嘉義縣警察局積極防疫、嚴陣以待，超前部署並實施異地辦公機制演練，我們準備好了！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）


演練模擬疫情緊急狀況的處理及應變異地辦公機制，相關人員進駐，透過網路等方式進行異地資訊交換、電訊聯絡及公文處理，讓所有警政勤、業務都能正常運作，偵訊選擇室外空氣流通處所，設有透明防護板的專用空間，預防再次感染的危險。

警察局在規劃「因應疫情外勤單位異地辦公及編排調整勤務」時，特別注意人、地、物等原則，日前已由人事室、後勤科、資訊科、秘書科等單位就異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等設備，派員先期規劃並測試完成，後續視狀況規劃居家辦公人員實施相關訓練，使用符合資訊安全之軟體及電子郵件系統，同仁也可從家中連至警察局郵件系統處理公務，不讓疫情停止機關運作，兼顧資安管控。

▲嘉義縣警察局積極防疫、嚴陣以待，超前部署並實施異地辦公機制演練，我們準備好了！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警察局長廖宗山於演練後表示，防疫視同作戰，警察人員擔負防疫工作的重要角色，各單位主管務必轉達警察局對同仁的關心，一定會做同仁最大支持及後盾，絶對以同仁執勤安全為最優先考量，也請提醒同仁保持個人良好衛生習慣，維持手部清潔，保持經常洗手習慣，出入公共場所配戴口罩。

▲嘉義縣警察局積極防疫、嚴陣以待，超前部署並實施異地辦公機制演練，我們準備好了！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

廖宗山再次重申，原則上希望所有超前部署工作，都是備而不用，演練目的就是同仁在遇到真正疫情爆發時，不會驚慌失措，按部就班，照既定流程，可順利完成任務。超前部署及事先規劃今日不做、明日就可能會後悔，他也鼓勵同仁於防疫期間仍應利用時間，不拘形式加強體能，期能增強免疫力與全民共同對抗嚴峻情，防疫、治安、交通都需兼顧，惟「安全第一」才是最高指導原則，請同仁務必注重健康，執勤應做周全防護及注意本身安全。

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