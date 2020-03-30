內鬥曝光後…陳家欽請假閃過徐國勇　避開同台備詢

▲立法院內政委員，警政署長陳家欽、部長徐國勇答詢。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

內政部長徐國勇與警政署長陳家欽內鬥浮上檯面，成為政壇焦點。巧和的是，國民黨立委陳玉珍上周五（27日）臨時通知要求徐、陳備詢，兩人於「內鬥」事件曝光後首度同台受到關注，不過據媒體報導，陳家欽30日以公務為由向立院請假，閃過同台備詢。

立法院內政委員會原訂30日議程，邀請大陸委員會主任委員、海峽交流基金會董事長列席報告；而陳玉珍上周臨時變更列席官員，要求內政部長、警政署長一同列席，以便瞭解國人居家隔離及檢疫的相關作業。不過，陳家欽因參加警察春祭為由，已向內政委員會請假，巧妙閃避與徐國勇同台的場合。

據瞭解，警政署每年於清明節前夕，都會針對因公殉職的警察們舉辦祭祀典禮，並由警政署長率領全國警察代表及遺眷，為殉職警察悼念致敬，而陳家欽以此為請假理由也被視為正當理由。

陳家欽遭到內政部函送法辦，「部長移送署長」是史上首次，不但點燃民進黨派系戰火，更是讓忙著防疫的行政院長蘇貞昌大為震怒。至於總統蔡英文是否知情徐國勇法辦陳家欽？蘇貞昌說，「總統領導國家什麼事情都知道。」

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