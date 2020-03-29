陸製口罩不符標準...醫嗆拒配戴！　荷蘭買130萬個被迫緊急召回60萬個

圖文／鏡週刊



由於疫情持續加劇，荷蘭日前從中國買進130萬個醫療專用口罩，卻在使用後發現竟有高達60萬個品質有缺陷，有醫生當眾表示拒絕配戴這種會造成感染的口罩，目前荷蘭當局已緊急宣布從各地醫院全數召回，並宣布不會再使用這些瑕疵品，以保障前線醫護人員的安全。

據荷蘭公共媒體《NOS》報導，荷蘭向中國訂購了130萬個口罩，3月21日這批貨物連同質量檢驗合格證一併抵達，事態緊急因此收到貨物之後立刻發放給地方醫院使用，不久後，荷蘭衛生部收到警報，指出這批標示為Ｎ95等級的口罩，其實不符合檢驗標準。

據了解，這批口罩因為設計不良，並不能完全貼合臉部，有些則是過濾功能有問題，一名拿到該批口罩的醫生就表示「當口罩被送到我們醫院時，我立即拒絕這些口罩」，他透露該批口罩沒辦法正確貼合，這會導致病毒顆粒通過，「我們不會使用它們，這對我們來說是不安全的」。

有知情人士透露，中國口罩品質非常差勁，不但沒達到FFP2標準，連安全性較低的FFP1也算不上，充其量只是FFP0.8。目前這批口罩已經召回了60萬片，而還沒發出去的存貨，荷蘭官方也承諾會直接封存不會發給前線，另外，記取本次教訓，未來新訂購的口罩都會進行額外測試，以保障醫護人員的安全。

為了應對新冠疫情，荷蘭從中國進口了一批口罩，但是其中幾10萬隻口罩已經發放到醫院手上，當局決定把剩餘的部分立即凍結起來等待處理。荷蘭衛生部官員表示，第2次檢驗結果顯示，這批口罩不符合質量標準。荷蘭政府現在決定將這批寄來的口罩全部廢棄不用。從中國訂購的其他口罩到貨後，將進行更嚴格的質量檢驗。

這批到貨的口罩共有130萬隻，荷蘭當局下令收回的是其中一半已發放到醫療機構的口罩，共有60萬隻。



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