救餐飲業！foodomo外送首創15%低抽佣　還可享外帶訂單免抽成

▲foodomo推出「餐飲業振興紓困方案」。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，嚴重衝擊全台相關產業，如餐飲、旅遊等，經濟部預估3月仍無法止跌，故協同美食外送平台研擬相關紓困方案，以協助業者度過難關。對此，本土美食外送平台「foodomo」宣布即日起推出「餐飲業振興紓困方案」，以3大方向提供業者最快速的方式上架，進行無痛轉型，更首度打出15%低抽成，只要餐廳店家通過經濟部審核標準即可適用，且享外帶服務免抽成。

foodomo以3大面向推出「餐飲業振興紓困方案」，包括「上架服務」，內含上架費、菜單規劃、攝影圖片支援、對店家教育訓練及APP使用教學等措施，價值4千元，「行銷服務部分」釋出全方位行銷管道提高餐廳店家能見度，如不定時優惠推播、提供新上架店家專屬優惠碼、不定時滿額折抵或置入主題餐食專區等，價值11萬5千元，最後的「外送服務」則將有專業配送員將餐飲迅速送到消費者手中，更祭出15%低抽成協助業者挺過難關，只要店家通過經濟部審核標準即可適用，價值8萬元。

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另針對外帶服務，foodomo也宣布疫情期間無論新、舊店家皆享外帶服務免抽成方案，有需求店家只要透過招商網留下資料，即可登記成為補助者，價值15萬元，整個紓困方案總價值就有34萬9千元，其中，1萬5千元由經濟部補助，其餘部分由foodomo提供。