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陸第3批抗疫專家抵義大利托斯卡尼　已與44間衛生醫療機構分享經驗

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▲▼陸第3批抗疫專家抵義大利托斯卡尼　已與44間衛生醫療機構分享經驗。（圖／翻攝央視新聞）

▲大陸已派出3批抗疫醫療專家組援助義大利。（圖／翻攝央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸第三批赴義大利抗疫醫療專家組14人25日抵達義大利托斯卡尼，與當地的衛生機構分享抗疫經驗，並帶來了呼吸機、監護儀、口罩等醫療物資，3天以來已有44家當地衛生醫療機構300多人參與同專家組的線上討論。

大陸抗疫醫療專家組28日來到義大利卡雷吉大學綜合醫院，與托斯卡尼中部和東南部醫療衛生系統專家就應對新冠肺炎疫情開展經驗交流。

▲▼陸第3批抗疫專家抵義大利托斯卡尼　已與44間衛生醫療機構分享經驗。（圖／翻攝央視新聞）

交流過程中，義方對大陸確診和收治新冠肺炎病人的流程、輕症患者的隔離治療方法，老年和重症病人的救治要點，以及如何保護一線醫護人員等方面提出一系列問題，中方專家組毫無保留地做了詳盡解答，並就新冠肺炎病人的隔離和診療給出具體建議，重點介紹中國「應收盡收」舉措和「方艙醫院」等做法。

雙方專家還就如何把大陸經驗實際運用到義大利抗疫工作中進行了深入探討，專家組組長郭延松表示，此批來義的專家經驗豐富，將與義方分享、交流經驗，並為廣大華僑華人、留學生、中資機構等提供醫療諮詢等。專家組一行共有14人，隨機還攜帶一批由福建省捐贈的醫療救治物資，包含30部呼吸機、20套監護儀器、3000件防護服、2萬個N95口罩、30萬個醫用口罩、3000個隔離面罩等。

第三批馳援義大利的大路抗疫醫療專家組26日起在佛羅倫斯卡雷吉大學綜合醫院駐點，以現場交流和同步視頻連線方式與托斯卡尼全區醫療機構專業人員分享中國的抗疫經驗和做法，據統計，3天來共有44家當地衛生醫療機構300多人參與同專家組的線上討論。

▲▼陸第3批抗疫專家抵義大利托斯卡尼　已與44間衛生醫療機構分享經驗。（圖／翻攝央視新聞）

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