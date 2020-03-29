直擊／奔波800km！滯湖北台灣人今晨抵上海...就等「類包機」返台

▲滯留湖北計畫搭乘3月29日類包機返台民眾，於28日一早就陸續出發，並於昨晚、今晨陸續抵達上海浦東。（圖／滯留湖北台灣人提供）

記者陳政錄／台北—上海報導

政府拍板採「類包機」形式，由華航29、30日晚定點定時班機，從上海浦東機場接回滯留湖北台灣人，自昨天一早，就陸續有民眾包車上路。一位帶著2歲兒子的媽媽說，因為擔心火車、大巴士人多混雜，她們直接「點對點」包車從湖北到上海，28日早上6點就起床，踏上這趟未知、害怕的旅程。

湖北省到上海直線距離超過800公里，搭高鐵約需6個小時，一般車輛則需10個小時以上，由於湖北除武漢市以外陸續解封，滯留台灣民眾在相互自發串連下，多以包車為主要移動方式，並互相轉告旅途中的注意事項。

▲▼搭車抵達休息站、各省關口時須出示健康綠碼供人員查看。

受訪者轉述，雖過程長途跋涉，所幸只要有證明自己的健康碼、綠碼，跨省通關就沒什麼問題，進出休息站也要再次驗證，並帶口罩量體溫。她們有人28日深夜抵達上海，多數則於29日清晨起陸續抵達，避免錯過這班難得的「回家包機。」

一名媽媽在出發前坦言，「一路上會遇到什麼困難我們都未知」，寶寶因為沒有做過長途車，路上有些吵鬧，但儘管有「很多未知、非常害怕」，畢竟是因為在疫情期間，所以能夠在台灣政府協助下搭上飛機，相當感謝。

另一位民眾說，自己是短期到湖北探親，工作、生活、家人都在台灣，所以對外界有些人認為，「為什麼他們這麼想包機」，只盼能互相體諒，他們也願意配合政府的檢疫安排。有滯留民眾也互相提醒，在機上必須穿著隔離衣、口罩、面罩，大家「衣服千萬要穿適當」，也有人在抵達機場時，先穿上輕便雨衣，希望能多一點防護。

▲▼陸續抵達浦東機場。

至於因湖北到上海路途遙遠，有部分台商、學生希望能採之前自武漢返台的包機方式，甚至台商群組傳出可能抵制，造成上海包機卡關。滯留湖北的台灣人說，路途的確較遠，但只要能回家已經很感恩，所以這「可能是少部分人的提議」，後來也沒有聽聞相關情況。

另被指與台商群組訊息有關的湖北台灣同胞返台救援會長徐正文，他說，自己於1月29日就已經退出該群組，也都有勸救援會內的朋友，「有機會能回家請不要放棄」，認為是被「抹黑。」

▲徐正文提供與滯留湖北民眾對話紀錄。（圖／徐正文）

中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元指出，班機的準備已於28日上午就緒，中間另有枝節，會隨時因應。此次航班中，每班上都有4名護理人員作為機組員上飛機，且因屬正常航班，不會有前一波包機，機組員要下機入境的問題。

據了解，此次第三批29、30日華航兩架次「類包機」，預計各載回200名，共400位滯留湖北台灣人，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，發燒者不得登機，人員落地後將立即受檢疫，並安排至檢疫所進行14天隔離，全程按照中央流行疫情指揮中心規定執行，並視情況和民眾需要，由指揮中心決定，是否執行下一批航班。

►我沒有遲到，是時間遲到了！