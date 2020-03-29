15歲少女遭禁錮虐打！無奈跳樓求生：逼我「一天接3個」...嫌犯是15歲鄰居

▲雲南15歲少女被禁錮逼迫賣淫。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

雲南26日發生一起少女跳樓事件。警方調查後發現，15歲少女小更（化名）想外出打工，卻被鄰居哄騙，遭禁錮在酒店要求賣淫，一天接3個，因為抵死不從跳樓，事件才被爆出來。目前少女仍在醫院接受治療。

根據「澎湃新聞」報導，小更的姊姊透露，妹妹輟學後一直在家中，直到3月初說要外出打工，之後就失聯。直到26日接到陌生女子電話告知，小更跳樓了，一家人趕到鑽石公寓，才發現妹妹重傷躺在地上。

姊姊也指出，26日晚上11點多，其中一個犯案人夥同另一名女嫌疑人，用刀威脅妹妹接客，一天要接3個，結果小更不願意受辱，選擇從5樓一躍而下，過了半小時後，一名女性嫌疑人才打電話告訴小更家人。

姊姊心碎的說，妹妹多次被他們毆打，手腳都曾受傷，有一隻手更習慣性脫臼，目前小更的病情從27日晚間開始惡化，ICU一天費用高達1萬多人民幣（約4.5萬元新台幣）。

除此之外，小更也控訴，該公寓的老闆娘，還有兩男一女都參與威脅賣淫，有一人更是同樣15歲的同村少年陳某，有一次她想回家，被陳某和朋友打到手脫臼，當天又有人拿刀再度威脅，無奈之下才選擇跳樓逃生。

雲南省昭通市公安局昭陽分局29日通報稱，經查犯罪嫌疑人施某秀（女，16歲，昭通昭陽區人）與洪某連（女，50歲，昭通昭陽區人，是昭陽區鑽石商務公寓承包人）邀約被害人耿某（女，15歲）到昭陽區珠泉路鑽石商務公寓賣淫。

耿某不願意，施某秀便指使陳某（男，15歲，昭通昭陽區人）、王某繞（男，18歲，昭通昭陽區人）持刀和皮帶對耿某進行威脅，耿某待陳某、王某繞走出房間後，乘施某秀不備，遂從鑽石商務公寓五樓房間窗戶跳下後受傷。公安機關於當晚抓獲犯罪嫌疑人施某秀和洪某連，於27日上午10時許將犯罪嫌疑人陳某、王某繞抓獲。經審訊，四人對犯罪事實供認不諱。



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