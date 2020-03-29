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搭載光電飛行控制系統　日本獨力設計新一代隱形戰機

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▲▼日本F-2戰鬥機。（圖／翻攝自航空自衛隊粉絲專頁）

▲日本F-2戰鬥機。（圖／翻攝自航空自衛隊粉絲專頁）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本在2019年購入數百架F-35戰鬥機之後，今年將自行研發新一代具匿蹤特性的戰鬥機，目前名稱未定，有可能是F-3或是F-X，在研發計畫中，將考慮全部採取日本設計，這也將使三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）有機會可以拿到價值超過400億美元（約台幣1.2兆元）的軍事合約。

三菱重工曾與日本防衛省防衛裝備廳技術研究本部（TRDI）合作，開發X-2先進技術驗證機，日本在採購F-35戰鬥機前，已經長時間倚靠國內技術摸索研究第五代戰機的周邊技術細節。X-2實驗機便是日本打造的第五代戰鬥機相關技術實證平台，首次飛行在2016年4月22日，性能試験結束後，成果就用於開發F-3戰機。

新一代的隱形戰機將配備主動電子掃描陣列（AESA）雷達，具有自我修復飛行控制能力，能在機身遇到故障時，可以自行檢測受損情形後，修復與校準飛行數據，讓飛行維持在可受控的範圍，除此之外也將搭配光電飛行控制系統，可以不受電磁干擾以傳輸數據，在未來的隱匿戰之中可以更好辨別敵我。

▲▼三菱重工。（圖／達志影像／美聯社）

▲三菱重工。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》報導，匿名的消息人士指出，雖然戰鬥機設計將採取完全本土化，但在相關零件的供應上，還是需要外國公司的幫助以降低開發成本和時間，以確保其能夠在未來十年內部署新一代的戰鬥機，以應對中國在東亞的擴張，所以BAE、波音與洛馬公司仍是潛在的合作夥伴。

日本採購技術與物流局（ATLA）表示，在與外商合作的過程中，仍無法達到日本的需求，所以才會有自己研發的想法。

三菱重工發言人也表示，日本的空中自衛隊擁有大約200架波音F-15戰鬥機，並正在計畫讓F-35取代數十年前的F-4戰鬥機中隊，「未來與政府的合作計畫，將會全力配合。」

 
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