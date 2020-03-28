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影／解密內置彈艙　俄空軍首曝光蘇-57發射導彈畫面

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記者魏有德／綜合報導

俄羅斯國防部24日公布一段蘇-57戰鬥機的宣傳片，展現單架、多架等不同形式進行各種高難度飛行的情境。此外，這款五代戰機是否配置內置彈艙，一直是外界關注的焦點。根據畫面顯示，從蘇-57發射導彈的過程研判，機翼下兩個如同蠶繭般地配置，就是空對空導彈的側彈艙。

▲俄羅斯空軍首度曝光機翼下側彈艙發射導彈畫面。（圖／翻攝蘇-57宣傳片）

▲俄羅斯空軍首度曝光機翼下側彈艙發射導彈畫面。（圖／翻攝蘇-57宣傳片）

《環球時報》報導，由於該繭包的體積較小，位置也不是很顯眼，曾一度被認為是機載電子系統或是機翼動作系統，如今終於證實，這就是蘇-57的側彈艙。畫面裡該彈艙發射的疑似是一枚R-73空對空格鬥導彈或是K-74M2型空對空導彈（R-73改進型）。

▲蘇-57戰鬥機。（圖／翻攝俄羅斯國防部臉書）

▲蘇-57戰鬥機。（圖／翻攝俄羅斯國防部臉書）

報導稱，隱形戰機的內置彈藥艙是關乎隱身性能和武器掛載能力的重要配置之一，但在有限的機身空間內想要同時放下機腹內置彈藥艙和側彈艙不是件容易的事。美國的F-22戰機和中國的殲-20都選擇了將側彈艙放置在兩邊進氣道的外側，這樣的配置使得戰機在進氣道設計和機身建造工藝上難度更大。F-35戰鬥機由於機身空間較小，更直接放棄了側彈艙的設計。

而蘇-57戰機則採用了難度較小的方法，直接在兩側機翼下放置兩個繭式彈艙，等於是在原有設計基礎上再外加結構，這種設計的缺點在於，增加的兩個鼓包會對雷達散射截面積有直接的影響。

▲蘇-57戰鬥機飛行時，座艙蓋上出現不明氣泡。（圖／翻攝環球時報）

▲蘇-57戰鬥機飛行時，座艙蓋上出現不明氣泡。（圖／翻攝環球時報）

不過，這支宣傳片也顯示出蘇-57戰鬥機的小瑕疵，包括在飛行員座艙視角的畫面中，後方座艙蓋上明顯出現多個氣泡，讓外界懷疑這架五代戰機的研發質量。據悉，俄羅斯空軍已訂購了76架蘇-57戰鬥機，原計劃2019年年底交付首批戰機，但因交付前發生墜機事故，導致實際交付時間一直成謎。

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