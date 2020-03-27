保障核戰也能維持通訊　美國太空部隊發射AEHF軍事衛星

實習記者周茹焮／綜合報導

這是美國太空部隊首次實行國家安全任務，即便成為全球疫情最嚴重的國家，仍於26日將一顆超安全（ultra-secure）軍事通訊衛星送上軌道。這是全球最大的武器研發與供應商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的先進極高頻（AEHF）衛星，是第6顆先進極高頻衛星，也是系列中的最後一顆。

這次的發射地點是在佛羅里達州的卡納維爾角（Cape Canaveral），使用擎天神5號551型（Atlas V551）火箭，於當地時間26日下午4時18分點火升空，衛星會在27日抵達與地球同步旋轉的軌道，加入其他衛星的行列。

▲AEHF6。（圖／翻攝自United Launch Alliance photo）

據了解，美國計劃發射的6顆AEHF衛星，目前已完成發射，另5顆同系列衛星陸續於2010年、2012年5月、2014年9月、2018年10月發射入軌，AEHF-6衛星會在當地時間27日抵達與地球同步旋轉的軌道，加入其他衛星的行列。

這顆衛星部署在高空約3.6萬千米的地球靜止軌道上。 洛克希德馬丁公司稱，衛星群為「在地面，海上和空中平台上的戰略指揮和戰士提供全球性的，可生存的以及受保護的通信能力，當高級領導層在面對各種衝突中，包括核子戰爭在內，部隊間的聯繫通訊線路都不會受到影響。」

同時，這套系統還具擁有加密功能，而且受到攔截及檢測的可能性低，還具備防干擾的能力，還能夠穿透核武器引發電磁干擾。

白宮在2019年12月宣誓成立美國太空部隊（United States Space Force）的第六個軍種，總統川普稱，太空是「世界上最新的戰鬥領域，而我們的國家安全面臨了嚴重的威脅，美國在太空的優勢極其重要，太空軍將協助我們抵制外敵侵入，掌握住最重要的高地。」

▼太空部隊將一顆超安全軍事通訊衛星送上軌道。（圖／翻攝自Lockheed Martin）