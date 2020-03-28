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湖北機場29日恢復國內航班　第一班從襄陽飛往深圳

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▲▼湖北襄陽機場。（圖／翻攝襄陽機場）

▲湖北襄陽機場。（圖／翻攝襄陽機場）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，湖北對外交通逐漸恢復，襄陽、恩施、神農架、宜昌、十堰機場將於29日起恢復客運航班，預計當日第一個航班將會是上午6點從襄陽飛往深圳的深圳航空9338次航班。

大陸國家民航局日前宣布，從29日零時起，恢復湖北省除武漢天河機場外其他機場的國內客運航班，恢復湖北省所有機場貨運航班，因疫情防控需要，湖北省各機場暫不恢復國際及港澳台地區客運航班及往返北京客運航班（包括經停航班），並從4月8日零時起，恢復武漢天河機場國內客運航班。

根據《湖北日報》報導，民航湖北空管分局透露，若天氣條件符合飛行標準，預計29日當天首個航班將是早上6點從襄陽飛往深圳的深圳航空9338次航班。

襄陽機場29日恢復運行航班都已開始銷售機票，旅客可通過航司官網進行購票，南航、深航、長龍航、吉祥航、華夏航、福州航、桂林航7家航司將率先恢復襄陽航線，復航當天至少通航12個城市，分別為上海、廣州、深圳、杭州、重慶、成都、西安、福州、溫州、廈門、桂林、青島，後續還將逐步恢復珠海、惠州、南寧、哈爾濱、海口等航線。

不過，依照大陸官方「外防輸入、內防反彈」整體要求，旅客須佩戴口罩，經核驗健康碼、體溫檢測合格後進出航站樓，非乘機人員不得進入航站樓，無健康碼的旅客須出示縣級（含縣級）以上疾控部門出具的健康證明，無法掃碼且不能出具健康證明的，不予放行。

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