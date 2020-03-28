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「鄭州毒王」洩毒路徑曝！爽玩米蘭、巴黎卻隱瞞旅史　43人慘被集中隔離

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▲▼「鄭州毒王」遊義法瞞旅史　染病「搭地鐵上班」竟嗆：我沒看新聞！。（圖／翻攝微博）

▲郭男理直氣壯回應，「我去之前沒看新聞，怎麼知道呀！」（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

被網友稱為「鄭州毒王」的30歲郭姓男子，在3月1日至7日間期間，乘多個航班往返北京與義大利，返回河南鄭州後隱瞞境外旅居史，導致43人被集中隔離。鄭州市公安局28日通報，對郭男採取刑事強制措施！

綜合陸媒報導，郭男疫情期間擔心簽證過期，於3月1日出發前往義大利看球賽，期間還在阿拉伯聯合大公國的阿布達比轉機。不過，郭男抵達義大利米蘭之後，球賽卻突然取消了，於是他又跑到法國巴黎購物，度過了5天的假期，於6日搭機返回北京。

郭男回到北京之後，又搭高鐵返回鄭州，且完全沒有隔離，照常搭乘地鐵去上班2天，直到9日喉嚨不適，10日出現發燒症狀，才前往醫院就醫，並於11日被確診染上新冠肺炎。更扯的是，防疫人員曾打電話詢問郭男的旅遊史，他竟不接電話，就連防疫人員直接上門詢問，也拒絕坦白，最終導致整棟辦公大樓的人員被撤離，至少24人遭到隔離。

據鄭州發佈13日通報，已經確認鄭州市與郭男密切接觸者為43人，全部採取集中隔離醫學觀察，核酸檢測結果均為陰性，暫無異常。從3月13日至15日期間，保定、呼和浩特、徐州、常德、張家界等11個城市陸續公佈當地的郭男密切接觸者相關資訊，並被採取隔離措施。

▲▼「鄭州毒王」遊義法瞞旅史　染病「搭地鐵上班」竟嗆：我沒看新聞！。（圖／翻攝微博）

▲郭男是鄭州首例境外輸入性確診病例。（圖／翻攝微博）

鄭州市公安局官方微博@平安鄭州28日通報，稱疫情防控期間，因涉嫌妨害傳梁病防治罪，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，3月28日上午，鄭州公安機關依法對犯罪嫌疑人郭某某(男，30歲，二七區人)採取刑事強制措施。不過針對郭男是否因已出院被刑拘等案件細節，鄭州公安局暫時不便過多披露。

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