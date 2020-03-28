老婆討厭汽水卻突要「買可樂」！人夫傻追問：大小罐也不說　老司機全笑歪

▲原PO不知道這罐夠不夠老婆喝。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

「這罐會不會不夠喝啊？」一名男網友發文，表示平時不愛喝可樂的老婆突然要買可樂，但也不明說要大罐還是小罐，隨後又說不是要拿來喝的，令他一頭霧水。然而貼文一出，資深老司機們秒懂太座的意思，笑原PO太老實，「海鮮多吃點」、「幸福欸」。

「急！在線等。」一名人夫日前在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示，太太明明就是個不愛喝可樂的人，卻突然傳訊問他「晚上要買可樂嗎？」只見對話截圖中，原PO還貼心問老婆「要喝0卡的嗎？」但對方卻模糊回說「對啊，要買可樂嗎？」

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原PO下秒表示可以幫忙買過去，但太太卻是貼出一張哭臉貼圖，表示「我不要喝可樂，是問你要不要買可樂。」老實的原PO還是不懂老婆的意思，只好再問「你可樂要大罐的還是小罐的？」然而隨後卻仍是得到相同的答案，讓他忍不住上網求助網友們，「要大要小也不說，這罐會不會不夠喝啊？」

▲不是要「喝」可樂啦！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過貼文一出，老司機們秒解答，其實「買可樂」應該是取「做愛（make love）」的諧音，「哇！幸福欸」、「海鮮多吃點」、「已經在床上等你了還在想大罐小瓶的」、「要滷豬腳吧」、「修桿啦」、「找你愛的一發啦」、「你是不是想睡外面」。

事實上，買可樂一詞出自去年台劇《我們不能是朋友》中，藝人袁艾菲在劇中飾演一名肉食女「韓可菲」，此角色性生活活躍，其中一幕便是她癱在沙發上不斷喊著「好想買可樂」，因此成為流行性暗示用語，引發網友熱議瘋傳。

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