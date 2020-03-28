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決定封城最後一個引爆點是122深夜　女院士李蘭娟談驚心動魄的關鍵

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▲▼李蘭娟。（圖／翻攝《中新社》）

▲李蘭娟研發了李氏人工肝系統，在抗擊SARS、H1N1、H7N9等流行病中發揮重要的作用
。（圖／翻攝《中新社》）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，武漢是全世界第一個封城的城市，而決定封城的關鍵，中國工程院院士、傳染病學專家李蘭娟揭露，武漢市的人口超過1千萬，疫情爆發初期每天都爆出大量的確診病例，在與鍾南山院士等6位專家前往實地考察後，了解到疫情的嚴重性，隨後浙江傳出有大量來自武漢返鄉的人潮，便向上提議必須要封城。

李蘭娟進一步指出，起初建議以甲類傳染病管理，發現和隔離所有的感染者來控制疫情，是因為在意識到病毒已經存在「人傳人」的時候，就知道疫情已經相當嚴峻，時逢春節過年期間，全國人口流動將達到高峰，要做到「不進不出」過於困難，武漢又是疫情爆發地，如果不將疫情封鎖住，病毒就會向全國蔓延，只好祭出強硬的手段宣布封城。

根據《環球網》報導，決定封城最後一個引爆點，是1月22日深夜，浙江省衛生健康委張平主任告知李蘭娟，浙江有大量的人從武漢返鄉，不僅引起了第二代感染，還引發了聚集性疫情。於是李蘭娟決定向上呈報，封城時間不可以拖過大年三十（1月24日），否則疫情獲擴散到全國。在中國國務院、黨中央的抉擇下，馬上在23日上午宣布封城。

▲▼武漢下令了！3條件解除封城「離漢政策」出爐：市內交通放行。（圖／翻攝央視）

▲李蘭娟希望要嚴防國外輸入疫情，不要二次淪陷。（圖／翻攝央視）

李蘭娟表示，有醫護傳染就是關鍵之一，種種跡象在當時已經表明，這次病毒的傳染源已經不是海鮮市場，人，才是傳染源，「從2月2日到現在，可以用驚心動魄來形容。每天的新發感染者，從四位數、三位數、兩位數，已經到現在的個位數。」

最後李蘭娟坦白，封城真的是萬不得已的決定，不能讓其他城市變成第二個武漢，雖然剛開始重症病人的救治很難，如今重症病例的死亡率已經明顯下降，「只要清零以後，再觀察兩周，都沒有出現新的確診病例，我會建議可以解除武漢封城。」

 
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