摩根史坦利、高盛獲51％控股權　中國外資控股券商增至5家

▲摩根士丹利主要業務範圍是證券管理、財富管理以及投資管理。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著北京繼續向外資開放，美國紐約的國際金融服務公司摩根士丹利（MS.N, 大摩，或譯摩根史坦利）在27日宣布，經中國證券監督管理委員會核准，將獲得合資券商摩根士丹利華鑫證券有限責任公司的控股股權。高盛（GS.N）也在同日宣布，經過批准之後，高華證券有限責任公司 (高盛高華) 的持股比例從33％增至51％。

根據《路透社》報導，知情人士指出，這個舉動可以讓外資的主導權進一步提升，擴大在中國的業務之餘，也可以更好的與全球業務整合。大摩的業務包含證券、資產管理、企業合併重組和信用卡等金融服務，目前在全球42個國家的1300多個城市設有代表處。

中國在2018年才將外國證券業務的所有權上限提高到51％，在此之前，國際銀行只被允許在中國合資企業中持有少數的股權。在批准摩根士丹利持股上限的前一天，中國才剛剛宣布禁止外國人入境，外界認為，這項舉動為了穩定受到疫情影響的全球第二大經濟體。在放寬大摩和高盛的控股權的上限後，中國目前有5家外資股東控股的合資證券公司。

《路透社》也指出，上海金融中心方面透露，包括貝萊德（BlackRock）和大摩在內的一些世界頂級金融機構，正在加大對中國金融中心的投資，並沒有受到新冠肺炎疫情的影響。