結合牛罵頭遺址西大墩節能減碳館動土　盧秀燕：打造親子新樂園

▲盧秀燕出席西大墩節能減碳館動工儀式，盼打造親子新樂園。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

原規劃「環保節能減碳主題公園」的西大墩公園，因開挖出牛罵頭文化遺址而停工並重新檢討，台中市長盧秀燕調整原計畫並加速興建，將結合兒童國民運動中心打造西大墩公園環保節能減碳館，變身親子新樂園，27日開工，預計明年3月完工。

今天上午，西大墩公園環保節能減碳館暨兒童國民運動中心舉行開工典禮，台中市長盧秀燕親自主持。包括建設局長陳大田、運動局長李昱叡、文化局長張大春，市議員黃馨慧、陳淑華，以及立委張廖萬堅、議員楊正中、張廖乃綸、林祈烽等服務團隊共襄盛舉。

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▲▼西大墩節能減碳館將結合牛罵頭遺址及兒童國民運動中心。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，她感謝民間基金會捐建，並負擔工程經費約7600萬元。原僅在1樓規劃節能減碳教育及遺址展示空間，此次將在2樓新增兒童國民運動中心，讓文化保存與友善公共設施並存。

她也說，公園更融入「美樂地」計畫，推動「陽光公廁」，將潮濕陰暗的公廁改為座式或無障礙廁所，變身休閒場域，吸引更多遊客造訪。

▲盧秀燕上任後，將西大墩節能減碳館工程計畫調整並加速興建。（圖／台中市政府提供）

建設局表示，環保節能減碳館位於一樓，設置永續環境、節能減碳環保綠建築教育展示與體驗區、西大墩文化遺址展示區、多功能視聽區等；二樓的兒運中心規劃動態遊戲區、兒童閱覽室等空間，提供軟墊、球池、積木等設施，開放2歲至12歲兒童使用，培養認知及協調力。

建設局說，西大墩工程自2010年取得建照，施工期間接連挖出三連杯、陶器及玉梳型玉飾等史前文物，隨即停工並由國立自然科學博物館調查，2011年8月公告為文化遺址，具有牛罵頭及番仔園文化意義，十分珍貴。

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