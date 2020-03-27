《出去走走》MV爆紅　民眾搶問「白糖粿是啥」韓國瑜直播說給你聽

▲韓國瑜臨時直播推銷高雄人的下午茶白糖粿。（圖／翻攝韓國瑜臉書，下同）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜26、27日連2天都未安排公開行程，但卻臨時加開直播為高雄觀光旅遊行銷，26日先為「高雄愛情月」活動與旅館業者進行聯合促銷，27日下午突然現身高雄相當知名的白糖粿，大力宣傳小吃美食，也因民眾詢問《出去走走》出現的點心是什麼，他因此直播講給線上的朋友聽。

韓國瑜開始直播後便表示，由於日前觀光局委託新加坡歌手黃明志製作的宣傳MV《出去走走》，上架5天總共創下了170多萬點閱率，也有許多好朋友問什麼是「白糖粿」，所以他今天特別透過直播的方式來介紹這款高雄人的下午茶，並在老闆娘的指導下進行油炸，不過當中一次下油鍋時，帶有黏性的白糖粿年手，使得韓的雙手差點下油鍋，另外也在店家的指導下，做出創意小點「芋頭番薯」。

▲一次下鍋時，因白糖粿沾黏，差點把韓國瑜的手炸了！。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

據了解，自從2020大選後，回到市府上班的韓國瑜轉趨低調，除了公開活動減少許多外，大部分議題也不再親自回應，且大多交由新聞局負責，若非關市政則拒答，不過最近在新冠肺炎疫情影響之下，進行許多直播拍賣，有拍賣農漁產、住宿產品等，為業者紓困，且直播頻率越來越高，看起來也不受罷免議題發酵所影響。