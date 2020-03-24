〈出去走走〉MV破124萬人次！高雄觀光局曝「3大玩法攻略」：一起來高雄走走

地方中心／高雄報導

由馬來西亞歌手黃明志創作的2020高雄觀光主題曲〈出去走走〉，於21日晚間8時30分播出後，短短兩天內就突破124萬觀看人次。對此，觀光局也特意搭配此MV，推出規劃高雄玩法全攻略，不管是一日遊、二日遊、三日遊，通通都囊括在內。

〈出去走走〉播出後，僅過了兩天就突破124萬的觀看人次，就連高雄旅遊網的臉書本週互動數也超過20萬人次，榮登六都旅遊網站第一。對此，觀光局邱俊龍局長表示，「觀光局搭配黃明志的MV。規劃高雄玩法全攻略，一起來高雄追尋黃明志的蹤跡」。

此外，邱俊龍進一步指出，「隨著黃明志〈出去走走〉MV在全球熱播，已成功吸引海內外遊客的目光關注高雄，歡迎各地遊客在清明連假，相約一起來高雄走走，到各景點打卡宣傳。高雄觀光產業也已經都做好相關防疫措施，安心旅遊、高雄無憂」。

觀光局提供的玩法攻略如下：

一日遊可參考「蓮潭低碳好玩卡」，到蓮池潭來趟宗教祈福之旅，順道在MV裡蓮池潭龍虎塔拍照打卡。

二日遊來趟「輕軌周遊二日好玩卡」遊程，暢遊MV裡鳳山區的衛武營迷迷村、到中央公園來杯拉花拿鐵、鹽埕區品嚐正港老味鴨肉、到棧貳庫搭乘純白旋轉木馬滿足少女心，再搭乘渡輪到旗津吃大碗公冰、烤小卷、看迷人夕陽，晚上到六合夜市吃美食、自強夜市搶購黃明志愛吃的白糖粿、然後到愛河看愛之鯨，搭上貢多拉船觀賞燦爛水舞秀。

三日遊規劃東高雄「東高慢食旅」，自由散策在美濃及六龜區依山傍水的美景及廟宇間、在岡山區巍峨壯麗的崗山之眼登高望遠、以及在茂林豐富有趣的原民文化及美食。

►我沒有遲到，是時間遲到了！