美軍連2天秀肌肉　派RC-135偵察機進入南海執行情蒐

▲RC-135偵察機由波音公司所製造，主要為美國空軍與英國皇家空軍所使用。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

追蹤軍事航空動向的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots)發文表示，美軍一架RC-135U偵察機在19日進入南海執行例行任務，隨後返回嘉手納空軍基地。美軍罕見連兩日派遣偵察機進入南海，外界猜想可能是針對解放軍近期頻頻跨越海峽中線進行遠海長訓的回應，反制中國意味濃厚。

微博軍事博主「戰略之頁7」也發文指出，這架RC-135U偵察機（WAVE58）編號為64-14847，從沖繩嘉手納基地起飛後，前往南海對中國華南沿海地區開展偵察行動，最後經由巴士海峽離開南海。

美軍在18日派遣了1架EP-3E白羊座電子偵查機，自上午從沖繩嘉手納基地出發後，途中經過台灣南方的巴士海峽，最後飛至香港外海上空。

根據《環球網》報導，針對美軍的行動，解放軍南部戰區新聞發言人表示，美軍打著自由航行的旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，「我們敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。」