美軍偵察機飛越「南海上空」　羅斯福號航母將通過巴士海峽

▲EP-3偵察機。(圖/路透社)

記者曾羿翔/綜合報導



一架屬美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機18日在南海上空飛行,而後返回駐日美軍的嘉手納空軍基地。根據曝光的飛行路徑可以看出,該偵察機從西往東飛越南海上空,再經過巴士海峽後回到基地。

綜合媒體報導,長期關注飛機動向的推特帳號「飛機守望」(Aircraft Spots)18日的PO文內容還指出,「白羊座」南海上空飛行後,還沿著台灣的南面海域,再返回空軍基地。

美軍機與軍艦近期頻繁在台灣周遭的海空域進行演習,一架屬羅斯福號航空母艦的空中預警機17日就被發現在巴士海峽上空現身,這也代表羅斯福號航母將會通過巴士海峽。據了解,羅斯福號航母這次前往印度-太平洋區域部署搭載的是第11艦載機聯隊,而VAW-115中隊就隸屬於該聯隊。

事實上,美國海軍2艘戰鬥艦1月28日以編隊形式在南海航行,分別是「蒙哥馬利」號(LCS-8)與「加布里埃爾·吉福茲」號(LCS-10)。

FEB 18: US Navy EP-3E 157325 FD472 returning to Kadena following a South China Sea mission pic.twitter.com/vOw0V1XPIw