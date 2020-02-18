　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍偵察機飛越「南海上空」　羅斯福號航母將通過巴士海峽

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼EP-3偵察機。（圖／路透社）

▲EP-3偵察機。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導

一架屬美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機18日在南海上空飛行，而後返回駐日美軍的嘉手納空軍基地。根據曝光的飛行路徑可以看出，該偵察機從西往東飛越南海上空，再經過巴士海峽後回到基地。

綜合媒體報導，長期關注飛機動向的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）18日的PO文內容還指出，「白羊座」南海上空飛行後，還沿著台灣的南面海域，再返回空軍基地。

美軍機與軍艦近期頻繁在台灣周遭的海空域進行演習，一架屬羅斯福號航空母艦的空中預警機17日就被發現在巴士海峽上空現身，這也代表羅斯福號航母將會通過巴士海峽。據了解，羅斯福號航母這次前往印度-太平洋區域部署搭載的是第11艦載機聯隊，而VAW-115中隊就隸屬於該聯隊。

事實上，美國海軍2艘戰鬥艦1月28日以編隊形式在南海航行，分別是「蒙哥馬利」號（LCS-8）與「加布里埃爾·吉福茲」號（LCS-10）。

ET快訊
台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期　235名接
熟悉的聲音走了…棒球資深球評「張老師」張昭雄辭世　享壽82歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍偵察機飛越「南海上空」　羅斯福號航母將通過巴士海峽

巴基斯坦派149架軍機參戰　協助平定「蝗蟲」侵襲

解放軍操演後　美出動空、海軍過境台灣海峽

11架運輸機著陸用時不到30分　運-20大象漫步馳援武漢創4紀錄

052D驅逐艦搭載「冷熱共架」垂直發射　試射畫面曝光

美軍「匕首旅」首赴朝鮮半島　預計3月與南韓聯合軍演

哈馬斯造假帳號　以色列國防軍貼出清涼細肩帶美女自拍照

台灣的軍力是空包彈？　《外交政策》：想強大就需回歸徵兵制！

運-20再度馳援武漢　機票航程「雙向箭頭」祝醫護平安返家

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

副駕駛阿金坐車堅持「手手伸直」　偷學老爸開車...網笑：快給方向盤

美軍偵察機飛越「南海上空」　羅斯福號航母將通過巴士海峽

巴基斯坦派149架軍機參戰　協助平定「蝗蟲」侵襲

解放軍操演後　美出動空、海軍過境台灣海峽

11架運輸機著陸用時不到30分　運-20大象漫步馳援武漢創4紀錄

052D驅逐艦搭載「冷熱共架」垂直發射　試射畫面曝光

美軍「匕首旅」首赴朝鮮半島　預計3月與南韓聯合軍演

哈馬斯造假帳號　以色列國防軍貼出清涼細肩帶美女自拍照

台灣的軍力是空包彈？　《外交政策》：想強大就需回歸徵兵制！

運-20再度馳援武漢　機票航程「雙向箭頭」祝醫護平安返家

幼教師「熱褲+白嫩腿」坐娃娃車　地方爸爸嗨：老師要找這種～

《新天堂樂園》配樂大師傳奇一生　王家衛聯手奧斯卡名導打造

Lisa染黑髮後首次亮相　學院風機場造型網盛讚：根本洋娃娃！

關曉彤瘦臉濾鏡開過頭！　超尖「網紅下巴」網看傻：關掉吧好嚇人

網傳東吳大學酒精遭竊！教授po文：偷酒精的不是學生…「原因曝光」

迎戰「LINE官方帳號2.0」上線　Super 8「分眾行銷」打造品牌流量池

炎亞綸朝聖東京迪士尼「我的童年」　門口擠滿人…網驚：你戴口罩了沒！

散布新冠肺炎謠言可關4年半？政院：尚未定案

受新冠病毒影響！GDC 2020遊戲開發者大會如期舉辦、陸廠不參加

媽媽躺地不起小猴徘徊＋哭喊　印度瀕危母金葉猴觸電身亡

軍武熱門新聞

運-20大象漫步馳援武漢創4紀錄

052D驅逐艦「冷熱共架」垂直發射畫面曝光

外交政策：台灣的軍力是空包彈？

解放軍操演後　美空海軍過境台灣海峽

巴國派軍機參戰協助平定蝗蟲侵襲

以色列國防軍貼細肩帶美女自拍照

駐韓美軍輪調 「匕首旅」首度赴南韓

殲-11B首加入繞台掛上霹靂-12

美公開神盾級巡洋艦通過台海畫面

海巡首艘「千噸級巡防艦」開工

美軍偵察機飛越「南海上空」

運20機票「雙向箭頭」願醫護平安返家

首架殲-31遭拆彈射座椅不再升空

99A坦克總師曝：發動機漏油漏水

更多熱門

相關新聞

青椒藏活跳跳青蛙　專家：安樂死來查

青椒藏活跳跳青蛙　專家：安樂死來查

加拿大魁北克省一對夫妻近日在準備晚餐時，把在超市買的一條青椒切開，裡面居然跑出一隻活跳跳青蛙，把2人給嚇了一大跳，由於該青椒外型十分完整，沒有任何的洞，讓他們百思不得其解青蛙到底是怎麼跑進去的。

鑽石公主號各國撤僑進度一覽！

鑽石公主號各國撤僑進度一覽！

美撤僑鑽石公主號　她聽14天隔離落淚

美撤僑鑽石公主號　她聽14天隔離落淚

報復前女友　惡男把毛小孩「浸狗籠」

報復前女友　惡男把毛小孩「浸狗籠」

踩雪腳滑摔冰湖　晨跑哥即刻救援

踩雪腳滑摔冰湖　晨跑哥即刻救援

關鍵字：

偵察機國際軍武南海白羊座羅斯福號北美要聞巴士海峽

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

快訊／李光洙車禍意外！

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

員工家屬確診　台中工廠50餘人居家隔離

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面