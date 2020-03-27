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成功37天無新增！廣東惠州今日破功了…社區排查發現1位無症狀患者

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▲▼武漢封城1個多月。（圖／路透）

▲大陸疫情好轉。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省惠州市已經連續37天無新增本地確診病例及境外輸入確診病例，沒想到在26日破功了。當地官方通過社區排查竟發現了一位無症狀感染者，確認屬於湖北輸入性患者。據悉，惠州市自3月3日起新冠肺炎確診病例動態清零，已經成功清零24天。

劇《澎湃新聞》報導，近來，「無症狀感染者」的話題引發廣泛關注。大陸中央指導組專家組成員童朝暉此前表示，無症狀感染者分兩類情況，「一類確是（新冠肺炎確診）病人，但他就是沒症狀，表現得比較隱蔽，不發燒，沒有呼吸道症狀，如果查了CT，可能就有影像學表現。」

童朝暉稱，（真正的）無症狀感染者，會自始自終只是（表現為）核酸陽性，沒有症狀，甚至檢測他的CT也沒有影像表現，沒有符合肺炎的表現。

根據大陸《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）》中定義，新冠病毒的「無症狀感染者」指的是：無臨床症狀，呼吸道等標本新冠病毒病原學或血清特異性IgM抗體檢測陽性者。

大陸1月28日發佈的《新型冠狀病毒的肺炎病例監測方案（第三版）》中，就將「無症狀感染者」與疑似病例、確診病例、輕症病例進行了區分，如果新冠病毒核酸檢查呈陽性，但沒有症狀，不納入每天發佈的確診病例中。

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