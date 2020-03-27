嫌檢疫所像監獄！英情侶解禁可領「1天1000元補助」？陳時中回應了

記者嚴云岑／台北報導

一對英國情侶在台灣接受居家檢疫後，抱怨台灣檢疫所的居住條件差，沒有熱水且食物品質差，就像住在監獄一樣，引起社會譁然，而兩人在解隔離後，也可請領1天1000元的防疫補償金，也引發網友公憤。被問到是否會取消兩人申請資格？指揮中心指揮官陳時中回應，會請相關單位研究。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

28歲英女道森（Natalie Dawson）與男友皮斯利（Rohan Pixley）3月初時準備到澳洲旅遊，中途因為疫情取消了後續行程留在台灣，事後被台灣政府通知要居家檢疫14天，道森卻向母親抱怨，隔離的地方就像監獄一樣，「有人幫送一天三餐，但品質很差、份量也很少」、「房間很髒，沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

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該內容經BBC報導後，引起社會譁然，陳時中26日在記者會上也澄清，「我們絕對沒有虧待人」。指揮中心發言人莊仁祥也表示，該情侶是因為喊沒錢，無法續住民宿，才由地方衛生局安排到檢疫所居家檢疫14天。

莊人祥今（27）日表示，外國人來台居家檢疫，無論是住到防疫旅館或者集中檢疫所，需要收費。防疫旅館一天150美金（約4500台幣），但如果有住到各縣市安排的防疫旅館，就依各縣市政府訂定價格收費。

花蓮縣政府事後澄清，檢疫所的地點確實比較偏僻，但絕對有熱水可以使用，也有洗衣機、脫水機、飲水機等設備，而且這一對英國情侶18日入住後，後續又有另外5人相繼入住，均沒有聽過類似的抱怨，突然收到外媒報導相關消息，他們也相當意外和錯愕。

對於引起社會譁然，這對情侶今日也主動向花蓮縣衛生局發簡訊道歉，「嗨，我相信你看過BBC的報導了，如果你已經讀過我很抱歉，我今天才知道他們怎麼報導的。我很感謝你們為我們做的一切，我也只能說對不起，我會盡快找出方法把這則報導下架。」

28日晚上2人即將解禁，花蓮縣衛生局也表示，只要他們沒有違反相關檢疫規定，將可請領1天1千元的防疫補償金，也就是說2人共可拿到2萬8千元的費用。另外，解除隔離後，花蓮縣衛生局29日也將派人將他們送到花蓮火車站離開。

▲居家隔離QA。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）