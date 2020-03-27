全球前500大具體派畫家！嶋本昭三展期加碼延長至5/31

▲全球前500大具體派畫家！《嶋本昭三 – 跨越藝術邊界》展期加碼延長至5/31。（圖／永添藝術提供）

記者林育綾／綜合報導

以亞洲藝術家身份擠進全球前500大的「具體派」畫家嶋本昭三，首次在台灣「金馬賓館當代美術館」展出《嶋本昭三 – 跨越藝術邊界》特展，而此次受到義大利疫情嚴峻影響，為使更多人有機會欣賞到難得來台的大師級作品，美術館特別向借展方爭取，將展出期間延長至5月31日。

《嶋本昭三 – 跨越藝術邊界》特展由永添藝術邵雅曼執行長，攜手前巴黎大皇宮執行顧問暨前巴黎盧森堡博物館館長哲羅姆・努泰博士共同策展，聯合「嶋本昭三藝術協會」及「義大利那不勒斯莫拉基金會」舉行。

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▲嶋本昭三首次在台灣「金馬賓館當代美術館」展出。（圖／永添藝術提供）



嶋本昭三在2017年於全球拍賣總額近700百萬美元，此次首次在台灣展出，除了可以欣賞嶋本昭三充滿生命力的代表作「擲瓶」系列之外，更能在展間一窺從未在大型拍賣會場出現過的珍稀畫作，以女體拓印結合搪瓷混合油彩自然流動形成色彩漩渦的「身之印－渦流」系列。

▲金馬賓館當代美術館特別向借展方爭取，將展出期間延長至5月31日。（圖／永添藝術提供）

永添藝術執行長邵雅曼也分享收藏嶋本昭三畫作的感想，「我真心敬佩他透過藝術行動在戰後日本重建國家的尊嚴與自信，創作即是社會行動的實踐，嶋本的作品不只能和世界對話，更有日本武士展現生命剎那的文化脈絡，這種生命力是我們所帶來藝術的重要特徵，我想這也是嶋本獲諾貝爾和平獎提名的原因。」

而展覽受到義大利疫情嚴峻影響，為使更多人有機會欣賞到難得來台的大師級作品，金馬賓館當代美術館特別向借展方爭取，將展出期間延長至5月31日，讓更多具體派粉絲有機會走訪高雄。金馬賓館當代美術館也推出期間限定優惠方案，入館門票可於館內餐廳全額折抵餐飲消費，優惠方案細則以現場公佈為準。

金馬賓館當代美術館

804 台灣高雄市鼓山一路111號

07-972-1685