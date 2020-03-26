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華為P40三機亮相　超大相機模組打造超清晰影像

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲除了P40、P40 Pro外，這次華為又增加了P40 Pro+的選擇。（圖／訊崴技術提供）

▲除了P40、P40 Pro外，這次華為又增加了P40 Pro+的選擇。（圖／訊崴技術提供）

記者邱倢芯／台北報導

華為今（26）日發布了年度影像旗艦P40、P40 Pro，以及P40 Pro+；這次的新系列相機模組再更新，新系統擁有1/1.28吋超大底感測器、2.44µm大單位像素，匯聚更多進光量；配上 10倍純光學變焦，更進一步的潛望式鏡頭系統。處理器則是搭載麒麟990 5G SoC旗艦晶片，提供高速的5G能力和Wi-Fi 6 Plus。

這次P40系列以「流動平衡美學」為設計理念，靈感源自於流動的藝術，靜止時蘊含張力，舞動時充滿動感。P40 Pro、P40 Pro+有著業界首款四曲滿溢螢幕，帶來四周均衡的曲面邊框視覺體驗，如將水杯倒滿，流體邊緣滿而不溢，匯聚成充滿張力的完美曲面。飽滿浮起的顯示螢幕營造「無邊視界」的沉浸感，也帶來舒適順滑的觸感，流線型邊緣與四曲滿溢螢幕完美融合。螢幕之下亦深藏創新，螢幕下指紋辨識速度相比上一個代提升30%。

P40系列新機此次亦是與徠卡合作，打造多攝系統；P40全系列標配華為迄今最大的1/1.28吋感測器、2.44µm大單位像素尺寸，提供更多的進光量。全像素8核對焦，實現白天黑夜快速精準對焦，更有XD Fusion圖像引擎將畫質提升至全新境界。這就是強大非凡的超感知感測器，從感光面積到單個像素全面重構，堪稱光學設計的傑作。

P40系列新增多光譜色溫感測器、AI AWB演算法，提升色彩準確性。通過AI深度學習演算法矩陣，可實現精準的人像優化。P40 Pro、P40 Pro+配備前置3,200萬像素鏡頭和紅外線景深鏡頭，能準確地將焦點對準臉部，呈現焦外虛化的動人效果。

P40系列可實現AI隔空操作，通過手勢隔空滑動螢幕和截圖；支持紅外線人臉解鎖，全天候都能便捷使用。P40系列擁有AI精彩瞬間功能，只需在照片簿動態照片編輯中輕點，即可通過AI優化轉瞬即逝的精彩。同時支持AI路人移除、AI反光消除，輕鬆拍出美照。

而在售價方面，HUAWEI P40售價為799歐元（約台幣26,000元，8G8+128GB），HUAWEI P40 Pro為999歐元（約台幣33,000元，8GB+256GB），HUAWEI P40 Pro+為1,399歐元（約台幣46,000元，8GB+512GB）。雖然官方指出，HUAWEI P40系列即將在全球市場陸續上市，不過尚未能確定是否將在台灣市場推出。

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