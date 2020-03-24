華為新機P40 Pro渲染圖提前曝光！　四鏡頭、曲面螢幕、支援40W快充

▲華為P40 Pro渲染圖。（圖／翻攝自Twitter／@ishanagarwal24）

記者陳心怡／外電報導

華為 P40 和 P40 Pro 計劃本周在全球推出，而爆料人士Ishan Agarwal也在Twitter上洩漏P40 Pro的渲染圖和一些規格功能。

華為 P40 Pro 傳將配備 6.58 吋螢幕，螢幕為彎曲邊緣設計，而手機採用麒麟 990 處理器並支援 5G 連線，但該型號的 RAM 和存儲版本尚無任何消息。

在鏡頭部分，P40 Pro 採用四鏡頭設置，包括 50MP 廣角相機、40MP 遠攝相機、ToF 深度相機和 12MP 超廣角相機。而螢幕正面的左上角則為雙鏡頭配置，會放置 32MP 自拍鏡頭和深度鏡頭。

另外，華為還在P40 Pro使用專用的照片晶片XD Fusion Engine。據推測，它的作用類似於Google的Pixel Neural Core。該晶片有高達 50 倍的變焦能力。

電池部分，這款4200 mAh電池有兩種非常快速的充電方法。顯然該設備將透過無線充電，並以相同的速度支援高達40W的有線充電。

這份報告還提到，較小的P40外形與P40 Pro 差不多，配有 6.1吋螢幕。不過，只有 50MP、16MP、8MP 三鏡頭組合，同樣使用 Leica Ultra Vision，但變焦率只有 30 倍。電量為 3,800mAh，同樣支援 40W 有線快速充電，無線充電支援達27W。