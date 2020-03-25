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4天檢測縮至2分鐘　華為「AI新冠病毒分析儀」前進菲律賓

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲華為協助菲律賓檢測新冠病毒，時間縮短至兩分鐘。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸持續援助各國抗疫，華為將提供名為「人工智能新型冠狀病毒CT掃描分析儀」的新技術供菲律賓使用，這項技術可協助醫師檢測新型冠狀病毒，原先的病毒檢測程序需要四到五天的時間，如今藉由人工智能診斷系統，僅需兩分鐘便能檢測出結果。

中國外交部發言人耿爽日前指出，至20日止，中國已向82個國家和世界衛生組織、非盟提供援助，包含捐贈檢測試劑、口罩與防護衣等醫療物資，推動醫療技術合作。以義大利為例，迄今中方已派遣兩批醫療專家組前往當地支援。

《央視》報導，3月25日，菲律賓碧瑤市市長馬加隆Benjie Magalong宣佈，華為公司一項名為「人工智能新型冠狀病毒CT掃描分析儀」的新技術，可幫助醫生檢測新型冠狀病毒，正式在碧瑤市展開測試，很快會在當地醫院投入使用。

▲▼受到新冠肺炎疫情影響,菲律賓馬尼拉連封17座城市,包含1座直轄市。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情衝擊菲律賓。（圖／路透）

馬加隆指出，碧瑤市訊息管理與技術部與華為技術團隊展開合作，建立一套人工智能診斷系統，這是菲律賓首次採用該項技術。他強調，當前的病毒檢測程序需要4到5天的時間，藉由人工智能診斷系統僅需2分鐘便能知道結果。

針對中國大陸協助各國對抗新冠肺炎疫情，耿爽先前曾介紹，援助共分成四方面，首先是政府間援助，中國政府已經宣佈向82個國家和世界衛生組織、非盟提供援助，包括檢測試劑、口罩、防護服等，其中多批援助物資已經送達受援方。

第二是醫療技術合作，與世界各國分享中國的診療方案，並跟很多國家和國際組織舉行衛生專家視頻會議，向伊朗、伊拉克和意大利派遣醫療專家組。此外，還有地方政府援助，中國有關地方政府已經向韓國、日本、意大利等國的城市捐贈了物資。最後，則是民間力量，中國的很多企業和民間機構已經開始為有關國家提供捐贈。

 
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