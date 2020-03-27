最早揭發N號房！學生記者「追蹤團火花」曝恐怖過程：少女被當菜單展示　會員狂喊興奮

▲ 「博士房」主嫌趙主彬25日移送途中被公開長相。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓「N號房」性剝削案最早由2名女大生組成的追蹤團「火花」揭發，2019年7月潛進超過100多個Telegram聊天室，本是為了報名參加調查報導公募展，持續追蹤之下找到N號房，才催生後來的媒體記者臥底報導、推動警方調查，讓其中一名主嫌趙主彬及13名同夥落網。

追蹤團「火花」日前接受《中央日報》專訪說明，「在某個網站上看到一串Telegram聊天室連結，點進去後眼前所見竟是可怕得令人無法想像的影片。我馬上蓋起筆電螢幕，全身都在顫抖，受到很大的驚嚇。」

「火花」去年7月發現N號房的存在，展開調查並報警，接著與警方及《韓民族日報》、《國民日報》等媒體合作，同年9月透過新聞通訊振興會首度報導這起事件，但當時並未引起關注。直到近來大眾開始了解數位性犯罪、趙主彬落網後主流媒體大篇幅報導，經過整整9個月，這起事件才引起廣大討論。

「N號房事件」究竟是什麼？

加害者脅迫年輕女性拍攝性剝削產物，透過Telegram聊天室散播並賺取錢財。受害者中有不少還未成年，在五花八門的誘騙手段之下落入加害者圈套，成為他們口中的「奴隸」，被迫製造性剝削產物。

嫌犯慣用網路釣魚或是謊稱徵求外拍工讀生，以高額打工費吸引年輕女性上鉤，騙取個資後再以對方拍攝的清涼照回頭威脅，「如果不拍影片，就要上網散播妳的裸照」，讓她們難以逃脫，在聊天室裡承受性犯罪者的種種虐待。儘管其中一個聊天室「博士房」主嫌趙主彬已經被逮，Telegram上至今還有數不清的類似聊天室。

趙主彬25日移送檢方途中被限制不得遮住臉部，為南韓司法使上首名因性犯罪被公開長向的嫌犯。「火花」對此表示，「趙主彬在博士房裡將受害女性稱為『今天的菜單』並加以展示。而這種人上次接受審問時為了不露出臉部，還不斷把帽T往上拉，真的讓我很生氣。但這次看到他（公開長相）站在媒體前，身為曾在聊天室裡現場見證受害者遭到性剝削的人，感覺有些特別。」

「火花」也透露，目前這類聊天室的氣氛都相當緊張，「每天都有超過1000人退出，有種瓦解的感覺，但還是有些人很大膽，不斷喊著『為何要退出』、『這些人不是真男人』。事情透過新聞曝光後，只要有人在聊天室提出大多數人都知道答案的問題，他們就會開始追問，『你是記者嗎』、『為什麼只有你不知道』。」

▲ 「火花」開設YouTube頻道，說明揭發的過程。

加害者是誰？

「火花」指出，光是他們已經找到的類似聊天室就有上百個，成員至少數萬人，「聊天室成員大部分都是俗稱的『魯蛇』，一面分享性剝削物，一面咒罵與調戲女性，藉此填補他們在現實社會中無法得到的權力」，實際上依然只是走歪的魯蛇。

加入聊天室後，若自己在Telegram上的好友也加入，就會收到通知。「火花」潛入調查後，某天竟收到友人加入的通知，讓她們難以置信，也曾考慮警告對方。但為避免淪為嫌犯的威脅對象、被公開個資，她們持續隱藏身份，才能繼續留在聊天室內。

聊天室分為「性剝削影片房」與「評論房」

經營聊天室的嫌犯與會員一連串性剝削行為是有系統的，由嫌犯將威脅受害者產出的性剝削影片上傳到N號房後，會員再將其散播至其他聊天室，開始對受害者品頭論足。

N號房會員支付20萬韓元至150韓元不等的會費加入，不以文字訊息對話，只有嫌犯上傳的影片。當一段性剝削影片被上傳到N號房，會員就會移動到另一個聊天室「高談房」，分享影片截圖並熱烈討論受害者的各個部位。「火花」便曾在「高談房」裡目睹會員傳訊息說，「1號房那個女的是我的菜，一起去性侵她吧。」

「火花」早在去年就發現N號房，因為害怕對受害者造成二次傷害，始終猶豫著是否該揭發此事，「真的想了很久，很擔心受害者會被以個資威脅，因此也向相關團體諮商，一邊撰寫報導，一邊苦惱了一個月。我們認為必須將此事公諸於世，才能推動調查，也努力不造成二次傷害。」

當被問及加入聊天室後最令人震驚的回憶，「火花」提到，性剝削本身已經夠可怕，但加害者對影片的態度更讓人驚愕，「某天一段女子被刀刺到流血、倒在床上的影片被上傳後，會員們竟然若無其事地聊道，『臉很漂亮，完全我的菜』、『好興奮』。在聊天室裡看到兒童性剝削影片那天，我沒辦法入睡。有太多影片殘暴到無法形容。」

N號房進行封閉式管理，趙主彬不僅以虛擬貨幣收取會費，還要求網友必須先完成任務，才能成為會員。「火花」加入其中一個聊天室時碰上喜歡看動畫的管理員，因此被要求將大頭貼換成胸大的動畫女角才能加入，算是較為簡單的任務。有些聊天室加入的條件是「上傳3段兒童性剝削影片」，或是與性虐毫不相干的「拍下吃完10碗泡麵的認證照」。

「沒有任何受害者是活該受罪」

N號房相關新聞偶爾可見網友留言，「落入加害者手中、拍攝影片的女生也有錯」。「火花」受訪的2小時內都相當沉著冷靜地回答問題，卻在提及此此事時也忍不住停下來深呼吸。

她們指出，「N號房裡也會出現和這種留言一模一樣的言論。對受害者說『活該受罪』的人和N號房裡的加害者沒有不同。真心希望檢討受害者的言論別再出現了」，因為世界上沒有任何犯罪行為的受害者該承受「真是便宜妳了」的指責。

▲ 「火花」說明N號房運作方式。