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徐正文稱第3批包機票價貴3倍　3票種真實價格曝光

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▲▼陸軍化學兵支援武漢包機回台相關防疫、消毒作業。（圖／軍聞社提供）

▲近日將實施第3批包機返台。（資料照／軍聞社提供）

記者陶本和／台北報導

滯留湖北的台灣人將於29、30日包機從上海返台，台商協會會長徐正文則指稱，2航班要價竟6800元人民幣，票價比其他上海飛往台灣的班機，貴了將近3倍。不過，負責協助相關事宜的知情人士駁斥，這是刻意造謠。

根據負責協助相關事宜的知情人士指出，本次包機票價分為三類：第一，2歲含以下幼兒，每人200元人民幣；第二，2歲以上至12歲，每人1700元人民幣；第三，18歲以上成年者，每人2100元人民幣。

該人士表示，徐正文多次以滯留湖北台人代表自居，卻不斷製造不正確訊息造成湖北滯留國人對政府的誤會，甚至是不信任，並已經檢具他的公開談話，向相關單位以防疫期間製造假訊息為由提出檢舉。

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