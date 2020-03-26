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2本土案例皆被海外歸國家人感染！60幾歲男性「無症狀」採檢今確診

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▲▼0325中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增確診新冠肺炎17例，15例境外移入、2例本土。本土病例(案246、247)均為境外移入個案的接觸者。

今日確診的案246，為有美國旅遊史的案209同住家人，未曾出現發病症狀，是因接觸者的關係，在居家隔離時採檢後確診；同樣也是被同住家人傳染的案247，則是在荷蘭就學的案228回台發病後兩天，就出現了發燒咳嗽等症狀，經就醫採檢通報後於今日確診。

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指揮中心表示，新增15例境外移入個案為7女8男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至23日，發病日介於3月11日至23日，發病前活動地包括美國、英國、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、摩納哥、墨西哥等國家。

指揮中心指出，境外移入個案中，案248於3月12日至20日跟團赴西班牙旅遊，該旅遊團中有2人於3月23日確診(案170、189)，案248無症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；該旅遊團截至目前共計3人確診。

其餘境外移入個案為獨立個案，出國目的為就學、工作或旅遊，詳情請參閱新聞稿附件。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。
 

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