影／英來台情侶抱怨檢疫所「像住監獄」　陳時中：我們沒有虧待人

記者嚴云岑／台北報導

英國情侶抱怨台灣檢疫所條件差，沒有熱水、食物品質差，就像住在監獄一樣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，經查證，確實有這樣的人在，但台灣絕對沒有虧待他們，如果他們有需要的話，可以請英國代表處詢問，會給予適當協助。

▲0326中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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BBC報導指出，一對來自英國的情侶3月初抵達台灣，原訂繼續飛往澳洲，但因為新冠肺炎疫情爆發，取消澳洲行程後待在台灣，原想在居住的飯店隔離14天，不過隨後又被救護車載往他處。

28歲的英國籍女子道森（Natalie Dawson）母親韋佛（Jill Weaver）向BBC表示，道森原本向衛生單位表示，他們願意在原本居住的飯店內進行隔離，但過沒多久，就被救護車帶往「未知地點」隔離。

韋佛說，隔離的地方就像監獄一樣，「他們被鎖在裡面，出不去」、「有人一天幫他們送三次食物，但品質很差，份量也很少」、「房間很髒，他沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

韋佛表示，道森患有腹部疾病，飲食必須經過特別處理，而替她送食物的人員也已同意協助，「他們必須被隔離這沒有問題，也沒有任何異議，但重點是他們所處的條件」、「他們被這樣對待是不對的，這是非常糟糕的事。」

這對情侶從14日開始隔離，預計在28號解除，之後他們每人必須支付每晚6.25英鎊（約新台幣233元）的伙食費，14天共87.5英鎊（約台幣3122元）。

根據規定，目前台灣疫檢所一天收費台幣4500元，疫檢旅館則各縣市不同，以台北來說，價格從1700元至3000元不等，還要從是否提供三餐、陽台而定。

根據衛福部疾管署18日公告指出，將回溯追蹤3月5日至14日期間自歐洲入境的民眾，並請配合居家檢疫，而居家檢疫14是從入境那天開始計算，例如3月14日入境，就是在28日屆滿。