累計252例「才29人解隔離」...為何還這麼多人住院中？張上淳曝關鍵原因！

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎至今已累計252例、2死亡、29名解除隔離。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（26）日也特別說明目前治療狀況。他表示，目前還有這麼多人在住院，是因為從發病到第一套檢體檢驗出陰性，需要花非常長時間，中位數是19.5天。

張上淳說，近來台灣境外移入多，確診者大多是自助旅遊、留學或遊學等，暴露機會也比較多，根據確診病例男女分布來看，大概是女生略多於男生，年齡分布從4歲~88歲，中位數是32歲，目前也已經有2例以下的個案，而年齡大於60歲的則屬於高危險群。

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而根據252例確診者來看（今日新增案236至252），有212例境外移入及40例本土病例，確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

外界也疑惑為什麼現在還有這麼多人在住院中？張上淳則說明，病人發病到第一套檢驗出陰性，要花很長時間，之後陸續還有第二套、第三套，有些甚至要拉長到40~50天，不過這段時間很多患者其實都是良好、完全無症狀的，就只是病毒還存在呼吸道裡，所以需要花時間把病毒清除乾淨。

▲新冠肺炎累計252人確診。（圖／衛生福利部）