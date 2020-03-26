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影／延期不停辦！WE愛兩岸青年短片大賽　3/26起徵件

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記者魏有德／台北－上海 連線報導

第四屆WE愛短片大賽今（26日）正式開跑，向兩岸青年徵集台北、上海等共同生活的城市裡發生的「愛的故事。」主辦單位透露，受疫情影響，為支持青年影視人才發展，採「延期不停辦」的方式舉行，包括電影大師交流營、頒獎典禮、影院專映等環節，將安排在8月舉行。

▲第三屆We愛兩岸青年短片大賽8日正式啟動，參賽者將透過鏡頭，訴說滬台兩地城市間「我們愛」的故事。（圖／記者魏有德攝）

▲第三屆We愛兩岸青年短片大賽啟動儀式。（資料圖／記者魏有德攝）

受新冠肺炎疫情影響，WE愛兩岸青年短片大賽動向，受到外界關注。經主辦單位公告，第四屆的賽事確定自今日開始向外徵集作品，至6月20日截止。和往屆相同的是，60位入圍的優秀作品主創者，將可前往上海參加為期8日的上海電影大師交流營。

▲We愛兩岸青年短片大賽　台灣作品拿下三項大獎。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲第三屆We愛兩岸青年短片大賽，台灣作品拿下三項大獎。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

主辦方表示，這項交流活動往屆都安排在上海國際電影節期間，方便青年影視人才和更多的業界前輩、大師請教、互動，「今年雖然推遲了活動行程，但屆時的大師交流內容和品質不會降低，會繼續延請兩岸影視名家在導演、編劇、製片等多個領域，給青年人立體化的輔導。」

事實上，每年的大師授課、「愛上海」48小時採風拍攝等活動，使不少參加者受益匪淺。主辦單位強調，疫情期間，上海、台北都湧現出不少感人的故事，「相信這也會成為今年部分作品的創作靈感來源。」

▲WE愛青年短片大賽評審團包括兩岸影視產業菁英。（圖／記者魏有德攝）

▲WE愛青年短片大賽評審團包括兩岸影視產業菁英。（資料圖／記者魏有德攝）

據了解，為了讓入圍的新銳之星能多角度與外界交流，包括頒獎典禮在內的電影大師交流營，從往年的6月延至8月，藉由大師授課、實踐拍攝、參觀活動及主題沙龍等，為兩岸優秀青年主創人員創造文化交流的機會。此外，優秀短片將獲得參加影院專映的機會。

本屆的評委會陣容仍然由前上海電影家協會主席、著名導演張建亞領銜兩岸影視名家組成。最後的頒獎典禮環節，則是安排在8月20日交流營閉營當天舉辦，屆時大賽將頒出金、銀、銅獎各1名，優秀獎6名、We愛獎1名及采風獎1名。

▲第四屆WE愛兩岸青年短片大賽啟動。（圖／主辦單位提供）

▲第四屆WE愛兩岸青年短片大賽啟動。（圖／主辦單位提供）

近年來，在推動「上海文化」新名片的助益下，影視產業環境日趨完善，去年舉辦的第三屆賽事，多達1369部作品報名參賽，最終獲獎作品精品眾多，讓業內人士眼睛為之一亮。

大賽官網：http://www.shxfuture.com/mainland/index.aspx

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