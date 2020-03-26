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獨／台中某國立大學辦公室男女幽會「親吻埋胸」全都曝　居民：安捏母湯啦

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▲台中市某國立大學的系所辦公室，有民眾多次目睹一對情侶趁夜偷溜進該辦公室幽會，出現將頭埋胸等行為。（圖／民眾提供）

地方中心／台中報導

情侶愛到正濃時，難免會出現親密舉動，但這對情侶親熱的地點，或許選得不是那麼洽當。台中市某國立大學系所辦公室，有民眾多次目睹一對情侶趁夜偷溜進該辦公室幽會，接吻、擁抱甚至將頭埋胸，各種大膽舉動樣樣來；由於該處門窗無設置窗簾，在夜間看來格外燈火通明，因此不少附近住戶都曾見識過他們的「熱情」，不禁搖頭大嘆：「明明是教育單位，觀感實在不佳」。

▲▼該處室內燈火通明無窗簾遮蔽，這對情侶就在窗邊你儂我儂。

《ETtoday新聞雲》接獲民眾投訴，他在今年1月間加班至深夜回到住家附近時，2層樓的老房子的1樓內，多次目睹一對男女身軀擁抱、雙唇緊貼，室內燈火通明無窗簾遮蔽，他們就在窗邊你儂我儂。

該民眾表示，該地點附近的鄰居都知道，這些老房子都是附近某國立大學所屬，該間辦公室是由某系管理。至3月17、18日，連續兩天晚間約8時許，都看到該對情侶；至25日他們再次出現，並且作風越來越大膽，從只是親吻、擁抱，演變成男方將頭埋進女方胸部中，而女方穿著也從原本的平口毛衣，改成近日所見的低胸及胸口鏤空等上衣。

▲▼ 這對情侶作風越來越大膽，從只是親吻、擁抱，演變成男方將頭埋進女方胸部中，而女方穿著也從原本的平口毛衣，改成近日所見的低胸及胸口簍空等上衣。

該民眾強調，他們於1月間的幽會時間還處於深夜12時許，近來時間卻愈趨提前，從晚間7、8時許便開始進行「愛做的事」，只要從巷口出去不遠處就是台中市知名夜市，又鄰近全球電影院，這樣人來人往的地點，竟還是如此大膽，更何況，該地點所屬是教育單位，「觀感真的不太好」。

至於這對情侶是該國立大學的學生、研究生或是老師？《ETtoday新聞雲》致電至該校某學系詢問，該學系回應，該處原本為他們系上老師所使用，但很少進出，頂多用來堆放文件，而2月後該處便轉交給其他系做為計畫辦公室，不過目前是由誰負責該處並不清楚，須詢問總務處。

記者隨即致電該校總務處，但總務處馬上就轉接回上述系所，接通該系工作人員後，對方以目前正進行盤點工作為由，暫不便回應。至截稿前，校方都無單位處室正面回應此事。

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