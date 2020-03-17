　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南部某大學研究生傳接觸確診患者！　校方：未直接接觸只是同場合

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲南部1所大學有研究生因與新冠肺炎確診病例曾在同一場合，校方為求慎重，要求曾與該生一同上課的學生全數在家自主健康管理14天。（圖／記者林悅翻攝）

▲南部1所大學有研究生因與新冠肺炎確診病例曾在同一場合，校方為求慎重，要求曾與該生一同上課的學生全數在家自主健康管理14天。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南部1所大學傳有研究生與新冠肺炎確診病例接觸，該校通知與該學生一同上課學生，3月10日起全數自主健康管理14天，校方澄清指出，該名研究生係主動通報校方曾與新冠肺炎確診病例在同一場合，該生自主健康管理並沒有任何症狀，校方為求慎重，要求曾與該生一同上課的學生全數在家自主健康管理。

新冠肺炎疫情升溫，全台確診人數已達77例，南部1所國立大學教務處，17日通知該校學生有疑似病例，要求學生勿到校上課；而南部另一所國立大學也傳出因一名研究所學生疑似「接觸確診患者」，目前學校緊急發出通知，要求曾與他共同修過3門課程的學生，全數在家進行自主健康管理14天。

請繼續往下閱讀...

校方指出，該名資輔系研究所學生係主動向校方通報，曾與新冠肺炎確診病例出現同一場合，而被要求自主康管理14天，該生目前仍無任何症狀，校方疫調發現與該生一同上課有3堂課，校方為防疫而超前部署，要求所有與該生一同上課學生，全數自3月10日起在家自主健康管理14天，不要到學校來上課，並落實個人衛生，儘量避免出門，並要戴口罩及勤洗手。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
街上只剩靈車、救護車！義大利每日上百死　棺材燒不完訃聞滿報紙
新北里長稱「不後悔」...顫抖：我做錯了什麼？　影片曝光
快訊／伊朗一夜暴增「1178例」確診　死亡累計988例
新冠肺炎新增10例境外移入　6人為旅行團群聚感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吸睛！石虎「戴口罩、勤洗手」防疫　林佳龍：你洗手收了嗎？

觀光紓困開跑！已核定補助6200萬元　人才培訓計畫4204人受惠

感謝無聲的防疫英雄！ 台積電慈善基金會送「醫檢師」滴雞精補元氣

里長林綺芳稱「不後悔」顫抖：我做錯了什麼？

南部某大學研究生傳接觸確診患者！　校方：未直接接觸只是同場合

防堵校園疫情！北市國中小「周一至周五室內、外場地禁止開放」

新北里長機場喊：會去檢疫旅館！卻坐上小黃「衝回家」…里民傻眼：能怎麼辦

第三級警告國家飆增！PTT驚列「5國家沒升」...確診都破百　網喊：還不快封

終於等到了！台灣虎航急宣布日、泰航線改退票辦法　3/18起航班幾全砍

獨／碩生接觸確診患者！南部再一所國立大學緊急通知　同修3門課同學自主管理14天

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

吸睛！石虎「戴口罩、勤洗手」防疫　林佳龍：你洗手收了嗎？

觀光紓困開跑！已核定補助6200萬元　人才培訓計畫4204人受惠

感謝無聲的防疫英雄！ 台積電慈善基金會送「醫檢師」滴雞精補元氣

里長林綺芳稱「不後悔」顫抖：我做錯了什麼？

南部某大學研究生傳接觸確診患者！　校方：未直接接觸只是同場合

防堵校園疫情！北市國中小「周一至周五室內、外場地禁止開放」

新北里長機場喊：會去檢疫旅館！卻坐上小黃「衝回家」…里民傻眼：能怎麼辦

第三級警告國家飆增！PTT驚列「5國家沒升」...確診都破百　網喊：還不快封

終於等到了！台灣虎航急宣布日、泰航線改退票辦法　3/18起航班幾全砍

獨／碩生接觸確診患者！南部再一所國立大學緊急通知　同修3門課同學自主管理14天

因應新冠肺炎疫情　金門大學祭4措施防群聚感染

行政院前院長陳冲批評　紓困特別預算缺乏全面性

押人畫面曝！借款2萬「10天利息5千」扛不住　男被2兄弟押到焚化爐痛毆

影／股市何時能止跌？　專家教你從「這幾點」判斷

日奧會副會長兼足協會長確診　首發聲明「我很好，但還有點發燒」

影／返京後拒隔離「出門跑步」...還氣炸嗆要找領導！澳籍華人被公司開除

裝修老屋用錯油漆竟「撞鬼」！　美女醫：全家人都看見...

3～6月原本都要出國玩！　丫頭一口氣取消4行程：損失一筆錢，比不上失去身邊愛的人

拜登拼民主黨初選　提拔女副總統、非裔女性登最高法院

團體夜闖台北明星高中「拍性愛片」　苦主現身：這是我們班

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

土耳其旅團確診3人返高雄行程曝！

揪團爽玩西班牙被撻伐！新北里長哽咽喊「對不起家人」：有人叫我去死

南部某國立大學學生遊德國確診！

確診男大生曾與2同學吃飯！聚餐友人發燒37.8度

新北里長機場喊：會去檢疫旅館！卻坐上小黃衝回家

58校大學生「表特IG夜店趴」驚見台大！

2天增14確診　醫：出國一時爽，全國火葬場

更多熱門

相關新聞

南部國立大學學生確診新冠肺炎

南部國立大學學生確診新冠肺炎

南部國立大學1名學生確診新冠肺炎，校方說明指出，該大四生前往德國爭取就謮研究所，3月8日返國，10日到台南租處即自主健康管理，因鼻子聞不到味道，即前往診所就診3次未改善，16日前往成醫就診被篩檢出罹患新冠肺炎，該生返台一直都有戴口罩，且均未入校，惟2名與他同吃飯同學被隔離篩檢中。

第三級警告國家飆增！PTT驚5國家沒升

第三級警告國家飆增！PTT驚5國家沒升

獨／南部碩生接觸確診患者　同修3課同學停課14天

獨／南部碩生接觸確診患者　同修3課同學停課14天

教育部發函：大專院校師生避免非必要出國

教育部發函：大專院校師生避免非必要出國

雲林確診案例遭網傳「古坑人…」警局查辦 

雲林確診案例遭網傳「古坑人…」警局查辦 

關鍵字：

南部國立大學研究生確診自主健康管理

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

17例全部境外移入　台人打壞好牌

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

更多

最夯影音

更多
《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面