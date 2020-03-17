南部某大學研究生傳接觸確診患者！　校方：未直接接觸只是同場合

▲南部1所大學有研究生因與新冠肺炎確診病例曾在同一場合，校方為求慎重，要求曾與該生一同上課的學生全數在家自主健康管理14天。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南部1所大學傳有研究生與新冠肺炎確診病例接觸，該校通知與該學生一同上課學生，3月10日起全數自主健康管理14天，校方澄清指出，該名研究生係主動通報校方曾與新冠肺炎確診病例在同一場合，該生自主健康管理並沒有任何症狀，校方為求慎重，要求曾與該生一同上課的學生全數在家自主健康管理。

新冠肺炎疫情升溫，全台確診人數已達77例，南部1所國立大學教務處，17日通知該校學生有疑似病例，要求學生勿到校上課；而南部另一所國立大學也傳出因一名研究所學生疑似「接觸確診患者」，目前學校緊急發出通知，要求曾與他共同修過3門課程的學生，全數在家進行自主健康管理14天。

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校方指出，該名資輔系研究所學生係主動向校方通報，曾與新冠肺炎確診病例出現同一場合，而被要求自主康管理14天，該生目前仍無任何症狀，校方疫調發現與該生一同上課有3堂課，校方為防疫而超前部署，要求所有與該生一同上課學生，全數自3月10日起在家自主健康管理14天，不要到學校來上課，並落實個人衛生，儘量避免出門，並要戴口罩及勤洗手。

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