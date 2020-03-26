蚊子叮「一部位」抓不抓都癢爆！　整夜睡不著超煎熬：有時候還會痛

▲被蚊子叮咬的搔癢感超惱人。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

睡覺的時候除了討厭噪音打擾，「蚊子叮咬」更是干擾睡眠的亂源之一。一名網友就上網分享被蚊子「叮在腳底」的痛苦，沒想到貼文一出，網友們都相當有共鳴，哭暈表示「抓不抓都很癢」，非常惱人。

「這蚊子也太白爛，哪裡不叮給我叮腳底板！」一名網友在臉書「爆怨公社」發文，只見他的腳底板被蚊子「叮了一個包」，由於這部位的搔癢感讓他尤其難受，他隨後也怒給蚊子一個教訓，留下一抹血跡在牆上，「出來吸總是要還的。」

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▲ 大家有被叮在腳底的經驗嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

抱怨文上線後，竟吸引超過4千名網友按讚，大家超有同感地表示「超癢」、「我每次睡覺，腳底板和腳趾頭都癢到我爬起來抓」、「腳底有時候會痛」、「穿鞋子在外面腳底爆癢想抓又不方便...感覺真d累」、「抓也不是，不抓也不是」、「不抓很癢，抓了又是另一種癢」。

其他網友則是盤點其他「痛苦部位」，包含手指關節、眼皮、屁股、嘴唇和手掌心等。留言中也有熱心網友建議，如果真的搔癢難耐，可以直接使用鹽水或是肥皂水塗抹在叮咬處，用鹼性物質中和蟻酸。另外要注意的是，不可過度抓癢，以免造成更大的傷口，導致細菌入侵。

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