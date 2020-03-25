吵架中叫女友買飯！一掀開「香菜綠整片」飄怨念　2.1萬人笑炸：綠到發慌

▲這便當綠到讓人發慌啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是情侶還是夫妻，都會有吵架的時候，但遇到這種狀況真的讓人哭笑不得，繼續吵也不是、和好卻又覺得好像哪裡怪怪的。一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，哀怨直呼「吵架的時候千萬別叫女友幫買飯！」只見便當裡鋪了厚厚一層香菜，讓其他人笑噴，「好重的怨念」、「綠到你發慌。」

仔細看看照片，只見女友大人似乎是幫忙買類似糖醋排骨或雞塊的便當，但此時上面卻鋪滿一層香菜，幾乎蓋住底下的白飯和主菜，乍看之下綠了一整片，連配菜格放的都是青椒和綠色青菜，難怪讓原PO超哀怨「吵架的時候千萬別叫女友幫買飯！」

請繼續往下閱讀...

▲對怕「香菜」和「綠」的人來說，這便當根本是惡魔吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，到底是女友想給要害怕香菜的原PO來個「香菜地獄」懲罰，還是原PO喜歡吃香菜、女友想要主動討好，又或是女方意有所指「你再跟我吵，小心綠一片」，這個便當屬於何種用意，就不得而知了。

看到照片後，其他網友紛紛笑噴，「有青椒……不行了，馬上和好」、「這是一種暗示」、「隔著螢幕聞到味道，好可怕」、「這個我會丟掉，然後拿一盒三色豆給他」、「誰叫你要得罪女友」、「我都幫我老婆夾滿苦瓜，讓她退退火」、「好重的怨念」、「吃完來一個深情的吻以表感謝」、「還有肉代表女友沒100%怒氣值。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～