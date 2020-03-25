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親友告誡：出去別說你是空服員！空姐「706字感性告白」

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▲搭飛機,搭機,飛機餐,長榮航空,Hello Kitty彩繪機,長榮,長榮飛機餐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲疫情延燒，航空業成「最危險行業之一」。有空服員在自身臉書上分享，親友都說：「出去不要讓人家知道你是空服員」。（示意圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

疫情延燒，航空業成「最危險行業之一」。有空服員在自身臉書上分享，親友都說：「出去不要讓人家知道你是空服員」798字道進在疫情期間的感觸和艱難，最後也樂觀提到，希望大家多點體諒，少點謾罵，一起渡過這場寒冬。

空服員接觸國際旅客的日常，若載到一位確診，恐成為全台防疫的破口，讓身為第一道防線的機組人員人人自危，在每趟飛行中，冒著風險擔任「把旅客安全送回國」的角色，在連環爆出機師和空服員染疫後，原本引以為傲的職業變成沒人敢接觸的族群。

請繼續往下閱讀...

▲搭飛機,搭機,飛機餐,長榮航空,Hello Kitty彩繪機,長榮,長榮飛機餐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲該空服員表示，身為第一線的服務人員，看了太多同事的委屈事，但每個人，每份工作，都有它的價值，就像是一顆螺絲起子之於一架飛機。

有空服員在自身臉書上分享，706字道進在疫情期間的感觸和溫馨小故事，該空服員表示，身為第一線的服務人員，看了太多同事的委屈事，但每個人，每份工作，都有它的價值，就像是一顆螺絲起子之於一架飛機，並感謝疾管局、醫療人員、相關政府機關等持續堅守崗位，做好自己的工作，讓台灣成為很安全的地方。

最後，空服員樂觀提到，「希望大家多點體諒，少點謾罵，一顆顆小螺絲起子還是會做好分內的事，渡過這場旅遊業寒冬，我們一起相信，很快能迎來炎炎夏日的一股涼風。」

▲飛機,機艙,搭機,緊急逃生門,緊急出口,托盤桌,安全須知卡,機艙窗戶,托盤桌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲最後，空服員樂觀提到「希望大家多點體諒，少點謾罵，一顆顆小螺絲起子還是會做好分內的事，渡過這場旅遊業寒冬。」

空服員發文全文：

很多我們習以為常的事，卻常常被忽略了。
每個人，每份工作，都有它的價值。
就像是一顆螺絲起子之於一架飛機。
我還記得有次飛空巴321，在準備工作將近完成要讓乘客登機時，機務大哥忽然眼神嚴肅直直朝機尾走，看了一下我負責的門，便打開檢查無異樣後再關上，我擔心地問大哥我的門怎麼了嗎？
他露出一抹微笑地說：我在外圍繞飛機檢查時，遠遠好像看到門縫有夾到小東西，所以上來確認一下，現在沒事了。
我鬆了口氣，學姊笑笑的跟我說，他們很嚴謹讓我們很放心欸。
我想說的是：
很多人的努力，才能成就一件事。
最近因為疫情關係，好多人持續堅守崗位，做好自己的工作，讓台灣成為很安全的地方。
辛苦的是疾管署、醫療人員、相關政府機關。旅遊業者的慘淡、以及服務業的無奈，更衝擊了無數相關產業和經濟。

幾趟飛行，遇過乘客很感動地跟說：真的很謝謝你們有飛，才能讓我們趕快回家。
而當我拉著行李箱時，也遇過被側目躲遠的眼神。
身邊的親友也一直叮嚀我，出去不要讓人家知道你是空服員。

但，這是我們的工作，安全把那些海外流浪的人送回家是我們的責任。

疫情演變至今，身為第一線的服務人員，看了太多同事的委屈事。
我想，很多人可能很難理解我們的處境，有時候一下飛機，開啟通訊天線後，就會收到風雲變色的簡訊通知。
有人因為載到確診病例，而必須馬上開始居家隔離的。
或是被抓飛長班，回台後必須自主健康管理，也就是說：不是往上班途中，就是在家，或是執行生活必要所需之活動。
還有認真找防疫租房處，就怕有個萬一，自己隔離好，不造成家人的困擾。
說真的，我們戴口罩、眼鏡、手套，勤洗手到手掌比阿嬤還粗糙，卻還是不能保證自己沒事，也不敢亂約朋友出去玩，就怕影響到身邊的人。
希望大家多點體諒，少點謾罵，一顆顆小螺絲起子還是會做好分內的事，渡過這場旅遊業寒冬，我們一起相信，很快能迎來炎炎夏日的一股涼風。

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