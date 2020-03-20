空服員曝配套班表「更像是敢死隊」！嘆各大單位踢球：被迫成為防疫破口

▲空服員在疫情中還是要值勤，承擔相當高的風險。（圖／桃機提供）

文／necopandora (yuyu)

真的是被踢皮球踢到怕了才來發文，希望我們的問題能夠被重視，要噓我也沒關係，希望大家一起討論。

我所知道的空服員狀況是：我們被迫成為防疫破口。

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防疫即作戰，從武漢肺炎開始蔓延以來，空服員時時刻刻皆全力備戰，爭取戴口罩、手套、眼鏡上班，保護自己、保護家人，也保護我們接觸的每一個旅客。我們沒有人想生病，也沒有人想被隔離，但若載到確診病患、從三級疫區服勤回台，我們也積極配合中央流行疫情指揮中心進行隔離。

3月18日中央流行疫情指揮中心指示，為加強防疫，將回溯3月5日到14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜轉機或入境民眾之健康狀況，通報區公所並進行居家檢疫。聽聞有組員下午致電公司管理課，管理課表示因為是以組員身份入境歐洲，因公上班不需要回溯檢疫，而1922則是說因為組員工作性質特殊依照公司規定即可。

我於晚間十點左右致電公司調派課，但調派課表示此為管理二課負責，管理二課已下班，請於明日上班時間再打來；致電1922欲通報疫情，1922表示因為空服員情況特殊，所以要打1999通報；致電1999後，則要組員打給1922通報，最後說於明日上班時間撥電話過來會協助轉接衛生所。

雖然之前公司說過會有「空服員防疫配套方案」向疾管署申請免責特例，但無論班表如何改變，都改變不了的事實是：「3月5日到14日，出勤歐洲的組員並沒有任何配套方案」，直到18日下班前，公司皆沒有對於此段時間執行歐洲勤務之空服員進行相關通知，也沒有回應組員的隔離要求，讓需要居家檢疫的組員照舊服勤、外出。即便組員積極致電公司、1922及各單位，仍未有人能夠確定我們需進行居家檢疫，此形成防疫的大漏洞。

希望各大航空公司能協助主動回溯所有在3月5日到14日出勤歐洲的組員，協助變更班表、進行居家檢疫。

▲許多人在國外的台人紛紛趕回台灣，空服員必須配合班表調派。（圖／民眾提供）

而上述所謂「空服員防疫配套方案」，目前公司仍未向空服員公告出具體方案，18日由陳時中部長說有「嚴謹防疫計劃」，內容為機組員搭專車進過境旅館，不得外出、僅房內用餐，長程航班歸國後進行完全隔離，不應回到社區。

現行狀況全球幾乎皆為三級疫區，服勤非當天來回的任意航班，短則兩天，長則七天以上不在台灣，回台灣後的休息時間皆需隔離，無法見家人朋友，亦無法正常生活例如外出用餐等，接著再繼續服勤航班，等同於飛機不管在哪一國，一落地即被監禁隔離。依照這樣集中勤務的情況，我很擔心空服員體力與意志上是否還能承擔？

自一月疫情開始之後，空服員在機上面對飛行安全的壓力、乘客的壓力、疫情的壓力等等，下機後也要面對隔離的壓力，感染的壓力。目前聽來，我感覺這不是「防疫配套班表」，聽起來更像是敢死隊，如果有組員不幸確診武漢肺炎，將不會是小型群聚感染，可能是同飛過的機組員、服務過的所有乘客、過境旅館、住宿地等等的大型感染鍊。

我還是願意繼續出入境執行飛行勤務，配合疫情隔離，也願意配合班表調派，但希望航空公司在非常時期給我們合情合理的班表，不要把我們當機器人，並且關心一下組員們的身心靈健康。

不知道還能怎麼做，但希望大家知道空服員的現況，不要讓空服員成為台灣的防疫破口，我們可能住在你的樓下，與你搭同一部電梯；我們可能隔著一個走道，坐在你隔壁用餐；我們可能跟你去過同一家醫院，看過同一個醫生。

我們也不想在自己毫無自覺的情況下讓別人感染，沒有一個人想成為台灣的防疫破口，希望中央流行疫情指揮中心給予正確的防疫指示，讓我們一起守護台灣。

我不是防疫專門，只是一個空服員，如果上述內容有錯請告知，會儘速改正。

#未看先猜有人會說不爽不要做

[討論]我所知道的空服員狀況，PTT原文連結

▲這兩日回台的人，可以選擇搭乘防疫計程車。（圖／桃機提供）

重新整理一下我的論點：

一、請政府督促航空公司協助回溯3/5-3/14有執勤歐洲班的空服員！

我們在3/5-3/14執勤時是以組員身份「入境」的，同時也可以自由出遊的，公司並沒有要求空服員須待在過境旅館、房間內用餐等措施。空服員可以出門去覓食購物，就有感染的風險，應配合指揮中心指示回溯3/5-3/14執勤歐洲班的空服員。

但空服員回報公司後並沒有獲得要檢疫隔離的進一步指示，通報1922、1999也紛紛收到因為職業特殊需等待進一步指示，3/18早上10:30的記者會過了12小時後的22:30，都還有組員持續執勤，有擴大感染的風險。

二、「空服員防疫配套方案」的風險性！

目前還是沒有向空服員公告「空服員防疫配套方案」的內容，僅有記者會上說明配套方案「為機組員搭專車進過境旅館，不得外出、僅房內用餐，長程航班歸國後進行完全隔離，不應回到社區」、「機組人員完成長程航班任務歸國後，一般隔個兩三天就會再出勤，因此不用執行居家檢疫，但這兩三天的時間就要執行完全隔離，不應回到社區，而此項協議即日開始實施」亦即執勤長班離境、外站隔離、執勤長班回台、隔離、執勤長班離境、外站隔離、執勤長班回台、隔離。

可能有些人會覺得公告還沒出來，說什麼都好像在質疑方案，應該要等到公告出來再討論。但依據我的經驗，公司公告出來就是即刻執行，到時候再更改已經來不及了。

四月有沒有這麼多長班飛、專案事假跟留職停薪後有多少組員留下、疫情會如何繼續，都不是我可以準確預測的，但懇請公司排班時只有隔離、飛這樣高壓的情況不要發生。

我也很擔心組員從一月開始的身心靈狀況，我三月才回職開始執勤，就已經感受到疫情的壓力了，一直在飛的組員應該累積了更多壓力。上班時會不停在想我剛才手被金屬邊刮到有小傷口，是否更容易增加感染的危險？現在是因為機上乾燥才喉嚨腫痛，還是感染中而不自知？腸胃炎是因為食物還是因為感染武漢肺炎？現在這是蕁麻疹發作了，還是因為感染而發疹等等，這就是疫情帶來的壓力。

另外航空業現在也是疫情第一線，呼籲公司要給班表更改權力給跟組員一樣幾乎24小時輪班的調派課，只要有隔離檢疫需求可以隨時更改班表，或是管理課也要開始24小時輪班，而不是我們通報後互踢皮球沒有人要擴大通知所有組員、更改班表。

以上兩點不是希望大家同情空服員，我選擇了高風險的職業，就要承受其風險，但我身邊的人、客人不應該承受我感染他的風險，我不想空服員成為防疫破口。

希望政府督促航空公司回溯歐洲執勤史，給予空服員正確的指示與協助，希望航空公司對待組員能稍微有人性一點。

然後萬分感謝大家給的建議跟幫高調，沒有人說不爽不要做這句話感覺很好～

補充說明PTT原文連結