恐嚇帝寶劉媽媽代墊100萬遭通緝！仲介搭染疫「世界夢號」返台慘了

▲帝寶劉媽媽遭仲介陳男恐嚇，索討百萬，陳男因此被依恐嚇取財未遂罪起訴（示意圖／翻攝自Google Map）

記者孫于珊、羅志華／台北報導

一名陳姓男子上月搭乘染疫郵輪「世界夢號」返台後，幸運沒成為確診個案，但卻被發現他是電話恐嚇炒房名人「帝寶劉媽媽」的通緝犯！隨即遭逮捕歸案，25日檢方訊後依恐嚇取財未遂罪將他起訴，並諭令限制住居。

檢警調查，陳男1990年間，曾替劉媽媽仲介房屋，並分別向買方劉媽媽及賣方各收100萬元仲介費，劉媽媽雖已依約付款，但賣方卻未付清，於是陳男要求劉媽媽代墊，自2018年間起，陳男以大陸、香港地區的門號，頻繁打電話騷擾劉媽媽和他的兒子俞昌哲，索討賣方積欠的百萬仲介費，並恫稱，若不付款，他就要去帝寶拉白布條抗議，或把這件事鬧上報紙、電視等媒體。

劉媽媽母子不堪其擾憤而提告，但陳男屢次合法傳喚未到庭，檢方因此發布通緝，直到2月3日陳男搭乘郵輪返台，在基隆港靠岸下船後，才被基隆港警察總隊逮捕。由於該郵輪發生疫情，擔心陳男也受感染，因此檢方有通報衛生單位命陳男必須居家隔離14天，所幸陳男沒出現任何症狀，未受感染。

陳男供稱，他會密集致電是因為要索取當年的仲介費，而檢方經勘查電話錄音及通聯紀錄等證據後，發現陳男確實有電話騷擾數十次，因此依恐嚇取財未遂罪起訴陳男。

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