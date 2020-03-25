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滯留湖北彰化鄰長夫妻返家　吃一口「麻油麵線」掉下眼淚：就是這個味道

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記者唐詠絮／彰化報導

滯留湖北彰化鄰長夫妻10日搭乘第二批武漢包機返台，完成14天居家檢疫，清晨從林口出發返回溪湖鎮，看到倚門在外迎接他們的是84歲的老母親，強忍著眼中的淚水，喊了一句「媽，我回來了」，一句簡短的問候話語，道盡了這長達2個多月的相思與不捨，更感謝台灣醫療團隊的殷勤照顧，讓他們健健康康回家。

▲滯留湖北彰化鄰長夫妻，10日搭包機返台完成14天檢疫清晨回到溪湖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲滯留湖北彰化鄰長夫妻，搭包機返台完成14天檢疫清晨回到溪湖。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲滯留湖北彰化鄰長夫妻，10日搭包機返台完成14天檢疫清晨回到溪湖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鄰長妻子吳茗與婆婆跟小孩。（圖／記者唐詠絮攝）

里長何炳樺、理事長及親友早就在鄰長家中等候，知道媳婦跟兒子要回家，老阿嬤高興的整夜睡不著覺，天還未亮就忙著在廚房準備麻油麵線、煮雞蛋，還準備2碗「芙蓉繡球花艾草水」要給他們洗淨，還從口袋裡面拿出紅包，給2人迎吉祥福氣。

▲滯留湖北彰化鄰長夫妻，10日搭包機返台完成14天檢疫清晨回到溪湖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鄰長手端了一碗老母親準備的艾草水。（圖／記者唐詠絮攝）

媳婦吳茗吃了一口麵線，眼淚就滾下來了，「就是這個熟悉的味道」，讓她朝思暮想了2個多月，高興的想親親抱抱婆婆，吳茗也說，嫁到台灣至今10多年來，媽媽總把我當自己的女兒一樣的疼愛，婆婆這2個多月每天不斷的磕頭求神拜佛，希望遠在湖北的他們能平安無事盡快返回家中，這次因為在大陸的父親病危，決定與鄰長一起回湖北探視，卻遇到疫情有家歸不得，留下3個小孩給在台灣的老母親照顧，真的很感謝她這陣子的辛勞。

▲滯留湖北彰化鄰長夫妻，10日搭包機返台完成14天檢疫清晨回到溪湖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲清晨里長何炳樺(右)與社區理事長(左)到鄰長家等他們夫妻。（圖／記者唐詠絮攝）

鄰長夫妻的3個小孩，分別就讀高中、國中及剛滿周歲的小女兒，早上返家時2個都已經去學校上課，看到這個剛滿1歲小女兒，心裡非常的欣喜，兩人你一句我一句的「我是爸爸、媽媽，有沒有想我啊」，一伸手過去，小女娃很熟悉又自然的就依偎在他倆的身邊，不到30分鐘就安穩的睡著了。

▲鄰長夫妻看著小女兒非常的高興。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鄰長夫妻看著小女兒非常的高興。（圖／記者唐詠絮攝）

夫妻兩人都說，感謝台灣包機讓他們平安回家、感謝媒體的報導、更感謝里長、鎮長及縣長、立委等等人的幫助，最期盼的就是疫情盡快結束，也希望政府能安排滯留湖北的台灣人，讓他們返回台灣家鄉。

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