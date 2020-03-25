分區辦公！高鐵曝隱藏版防疫措施　「餐桌擺滿隔板」減傳染風險

▲高鐵隱藏版防疫措施。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，台灣高鐵公司規劃分區、分流辦公，休息餐桌也放上隔板，避免員工飛沫傳染，另外列車清潔頻率增加，原本為每日收班後全車消毒，現已改為折返一趟就進行消毒。

高鐵公司公開隱藏版防疫措施，包括列車長及服勤員休息區，採取分組且按照不同動線進出，實施區域劃分，休息餐桌也放上隔板，避免飛沫傳染。

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在高鐵車站部分，則是在售票機、扶手以及電梯旁，放置酒精消毒噴霧器，車站廣播呼籲旅客戴口罩乘車，售票櫃檯洞口也用透明膠膜隔離；列車清潔從每日收班後全車消毒，改成折返就消毒。

▲高鐵加強防疫。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，預計4月6日起全面實施體溫量測，目前桃園、台北、台中站已接續完成紅外線體溫量測儀裝設，預計本週將再完成左營、台南二站裝設。屆時尚未安裝測溫儀的車站，將以人工方式對進站旅客逐一測量額溫。

高鐵公司表示，預計於4月下旬前，全線12座車站、24處進站閘門全部完成紅外線體溫量測儀之安裝，屆時將可再提升防疫效能。同時提醒旅客，若測得額溫超過37.5℃，將勸導旅客返家休養或前往就醫，因此衍生之退票則免收手續費，敬請旅客配合相關措施，共同維護大眾健康安全。