習近平將出席G20視訊會議　參與制定國際防疫「行動計劃」

▲中國國家主席、中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華網）

記者陳政錄／綜合報導

面對全球疫情蔓延，G20坐不住了！據路透報導，二十國集團（G20）領袖將於26日舉行視訊會議，討論如何合作，以應對新型冠狀病毒肺炎疫情，對此，中國大陸外交部發言人華春瑩稍早宣布，國家主席習近平也將在北京出席與會。

華春瑩指出，國家主席習近平將於3月26日在北京出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會；此次峰會由今年二十國集團主席國沙烏地阿拉伯王國主辦，將以視訊方式舉行。

▲G20高峰會每年多次召開，並在去年促成多次川習會，但今年因疫情召開視訊會議。（圖／路透社）

據了解，自疫情蔓延以來，G20一直被外界批評應對反應緩慢，為此，G20財長與央行行長等已先於23日舉行視訊封會，同意研議應對疫情的「行動計劃」，聯合國秘書長古特雷斯也於當時說，聯合國需要20億美元的資金協助貧困國家抗疫，他也將出席G20的會疫。

在此之前，習近平才剛在23日晚間，分別與法國總統馬克宏、英國首相強森等進行通話，提及要加強在聯合國及G20的相關合作，並積極應對疫情衝擊下的世界經濟。

全球至今有37萬人感染新冠病毒引發的肺炎，對於G20會議召開，路透社報導提及，阿拉伯與俄羅斯的油價戰，以及美國和中國為病毒來源引發的爭端，都讓峰會蒙上一層陰影。

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