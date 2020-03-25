赴歐洲旅遊返台！新冠肺炎苗栗再添一例　徐耀昌：皆境外移入，不必恐慌

▲苗栗縣新增1例新冠肺炎確診案例；縣長徐耀昌表示，本縣目前2起確診個案都是境外移入，請民眾不要過於恐慌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心公布苗栗縣新增1例確診個案，此例為2月至歐洲旅遊，3月返國入境，入境時，因身體不適主動告知機場檢疫人員，並由機場檢疫人員採檢後，搭乘防疫計程車直接返家，並未到處趴趴走；縣長徐耀昌表示，本縣目前2起確診個案都是境外移入，請民眾不要過於恐慌。

衛生局張蕊仙局長表示，此個案為2020年2月26至3月20日至歐洲旅遊，3月21日返國入境；入境時，因有上呼吸道症狀，主動告知機場檢疫人員，並由機場檢疫人員採檢後，搭乘防疫計程車直接返家，返家後直接進入其房間，居家隔離期間未與其他人員及家屬有接觸，經通報確診後，目前個案已收治負壓隔離病房治療中。

縣長徐耀昌表示，本縣目前2起確診個案都是境外移入，請民眾不要過於恐慌，縣府一直都超前部署，全縣6家急救責任醫院都做好準備，都有篩檢及收治能力，提醒民眾防疫最重要的是勤洗手，避免碰觸口鼻眼增加感染機會，各項防疫措施都落實，本府會持續加強防疫，守護縣民健康。

苗栗縣政府呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊，都由中央疫情指揮中心統一公布，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法或社會秩序維護法。嚴重特殊傳染性肺炎相關資訊，可參閱疾管署官方或撥打免付費防疫專線1922或撥打本縣防疫專線037-722620。

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