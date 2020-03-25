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老了！妳要飽滿大餅臉　還是立體緊實小臉？

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老了！妳要飽滿大餅臉，還是立體緊實小臉？（圖／上立皮膚科診所提供）

▲林上立醫師在法國巴黎國際大型學術研討會議中，分享以膠原蛋白增生劑-洢蓮絲，改善各種老化問題，達到最後的目的「看起來變年輕」。

圖、文／上立皮膚科診所 提供

「最近發現自己在照片中好像臉比較大！」
「明明體重沒變，人家都以為我變胖了，雙下巴越來越明顯了！」

除了出現皺紋，臉型的改變是老化過程極為明顯的徵兆。年輕時是緊實的巴掌瓜子臉，隨著年紀增長，嘴邊肉出現、雙下巴也跑出來，臉型更變成圓圓的肉餅臉。想要藉由美容醫學改善，重回年輕的樣子，除了把皺紋填平，打對位置更重要！

亞洲女性老化常見的 – 雙下巴、嘴邊肉、鬆弛臉
曾經獲得「世界微整形抗老冠軍」的皮膚專科林上立醫師，日前遠赴法國參加國際會議，與會中與歐美各國醫師分享，亞洲女性老化的評估與治療議題。林醫師處出，亞洲女性為骨架結構先天上不夠立體，尤其上顎骨靠內側特別扁平，加上隨著老化骨架支撐流失，這些區域因為支撐不好，覆蓋其上的脂肪就會滑落，除了容易形成淚溝、法令紋，嘴邊肉、雙下巴出現，下顎線條不復見，臉也會比年輕時看起來還要大一號！

老了！妳要飽滿大餅臉，還是立體緊實小臉？（圖／上立皮膚科診所提供）

▲上顎骨內側流失，除了易形成法令紋、淚溝，更會讓嘴邊肉、雙下巴出現，視覺上臉「變大變胖」了。

玻尿酸把皺紋填滿 = 年輕？
過去抗老化治療思維，經常會以填補的概念為主軸，以玻尿酸等填充材質，把臉上的皺紋、凹陷給填平，術後臉蛋飽滿、無痕。但這些只是「填補」，非「緊緻」，也非「看起來年輕」！因此要著重的是「看起來的視覺年齡」，而「緊實的臉型」更是看起來年輕的關鍵。

選對材質X打對位置 臉蛋又緊又年輕
林上立醫師表示，改善嘴邊肉、雙下巴，重回緊實的臉蛋，必須針對關鍵的流失部位「上顎骨內側」重建支撐。以膠原蛋白增生劑（如洢蓮絲），透過注射的方式，重建骨架支撐、拉提下垂組織，讓膠原蛋白長在對的位置上，術後不但臉型緊緻、拉提，同時改善嘴邊肉、雙下巴，達到整體視覺更年輕的目的。

老了！妳要飽滿大餅臉，還是立體緊實小臉？（圖／上立皮膚科診所提供）

針對關鍵的流失部位重建支撐，臉蛋回到緊實的V臉狀態。

不過林上立醫師提醒，執行醫師必須精準找到臉部骨架流失的支撐點，並且利用有限的劑量，重新建立起年輕輪廓骨架支撐；因為若注射的深度位置，非流失的點位，只會再增加臉的「面積」，看起來臉變大、變腫了。

如此全面的評估、規劃，不僅重回到少女時期的緊實巴掌臉，也一併改善皺紋，緊緻、拉提的同時，更讓整體視覺年輕化，讓許多女性以自然的方式找回原來的自己。

老了！妳要飽滿大餅臉，還是立體緊實小臉？（圖／上立皮膚科診所提供）

讓膠原蛋白長在對的位置上，才可以達到年輕、精緻的目的。

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