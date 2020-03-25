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贈獎／《美少女戰士》華麗登場　美戰迷荷包小心！

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▲App贈獎活動使用。

活動小組／活動報導
美戰迷快來！《美少女戰士華麗變身Make Up!》重磅登場，主題展售會共兩場，陸續於台北統一時代百貨B2和高雄統一時代百貨1F登場，超過700種主題周邊商品及限量新品，現場還有超夢幻拍照牆可以打卡拍照，美戰迷絕不可錯過！這次活動更推出美少女戰士護手霜，添加保濕成分，不但呵護肌膚，再加上高顏值外觀，絕對收服每個少女心！現在只要下載星光雲App參加活動、回答問題，就有機會抽超可愛美少女戰士護手霜！

>>>>>點我抽美少女戰士護手霜<<<<<

《美少女戰士》是許多人童年不可或缺的經典回憶，每每推出周邊商品都吸引許多美戰迷收藏，這次《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會除了各式周邊商品外，更推出限量首發新品。可愛的露娜立體貓耳造型側肩包，搭配外型以月野兔變身的水手服造型後背包，兩用子母包不僅超吸睛又實用，美戰迷一定要收藏！配件部分，招牌蝴蝶結髮飾也沒有缺席，精緻的月光寶盒墜飾一閃一閃，還可以變身手杖、星星造型髮圈，絕對是必買商品之一！粉絲們快到現場重返少女時代！

《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會
台北場：3／26～4／13 統一時代百貨台北店B2 (無印良品前)
高雄場：4／2～5／13統一時代百貨高雄店1F (大門入口)

請繼續往下閱讀...

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽美少女戰士護手霜」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈獎活動資訊】

◎活動時間： 3月25日至3月29日2359止。
◎得獎獎項： 美少女戰士護手霜。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將贈品寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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